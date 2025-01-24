Mondelez, виробник Oreo та Milka, прибрав з сайту обіцянки скоротити бізнес у Росії

Після вторгнення в Україну у 2022 році Mondelez International Inc. приєдналася до компаній, які взяли на себе зобов'язання скоротити свою присутність у Росії. Згодом виробник печива Oreo відмовився від цих зобов'язань, що змусило деяких акціонерів поновити заклики до більшої прозорості.

Про це пише Bloomberg.

Минулого року компанія вилучила з попередньої заявки до Комісії з цінних паперів і бірж слова про те, що вона має намір перетворити російський бізнес на "окрему" операцію. Вона також видалила зі свого веб-сайту дві політики, які описували плани скорочення присутності в Росії.

Скасування керівних принципів щодо Росії свідчить про те, що компанія, можливо, відступає від своїх попередніх зобов'язань скоротити свою присутність у країні. Хоча в третьому кварталі 2024 року на Росію припадало лише 2,9% консолідованого чистого доходу Mondelez, ця частка зросла з 2,7% роком раніше, а прибутковість залишається "вищою за історичні рівні", згідно з останнім квартальним звітом компанії.

Акціонери, зокрема шведський пенсійний фонд AP7, планують подати нову пропозицію щодо підвищення прозорості діяльності Mondelez у зонах конфліктів.

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Нагадаємо:

Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду і печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — вирішила не оприлюднювати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік.