Міжнародний бренд повертається: Radisson Hotel City Centre Odesa відкривається 15 травня
15 травня 2026 року готель Radisson Hotel City Centre Odesa відновлює повноцінну роботу під управлінням української керуючої компанії Maestro Hotel Management. Це перший міжнародний готельний бренд в Одесі, який повертається до систематичної операційної діяльності після початку повномасштабної війни.
Готель розташований у центрі міста на вулиці Дерибасівській, 23 і входить до міжнародної мережі Radisson Hotel Group, що об'єднує понад 1 500 готелів у більш ніж 120 країнах світу. Операційне управління об'єктом здійснюватиме Maestro Hotel Management — українська компанія, яка спеціалізується на комплексному управлінні готелями та ресторанами, консалтингу, девелопменті й створенні hospitality-концепцій.
Для Maestro Hotel Management співпраця з Radisson Hotel Group стала другим кейсом керування міжнародним брендом та важливим етапом масштабування. Сьогодні компанія управляє низкою преміальних і lifestyle-готелів в Україні, серед яких M1 Club Hotel, Villa Le Premier, Il Decameron Luxury Design Hotel, Alexandrovskiy Hotel, Wall Street Hotel, LEV Lifestyle Hotel та інші проєкти у сфері гостинності.
Radisson Hotel City Centre Odesa — це 4-зірковий готель із 90 номерами, оформленими в сучасному скандинавському стилі. Інфраструктура готелю включає ресторан із внутрішнім двориком і два конференц-зали, розраховані відповідно на 30 та 90 гостей. Завдяки розташуванню в центральній частині Одеси готель орієнтований як на туристичний, так і на бізнес-сегмент.
Для ринку гостинності Одеси це відкриття є важливим сигналом відновлення ділової та туристичної активності. Повернення міжнародного бренду демонструє готовність глобальних мереж продовжувати роботу в Україні у партнерстві з локальними командами, які добре розуміють специфіку ринку та мають досвід управління.
У Maestro Hotel Management зазначають, що стратегія управління Radisson Hotel City Centre Odesa ґрунтуватиметься на поєднанні міжнародних стандартів обслуговування Radisson із локальною експертизою компанії. Серед ключових напрямів — сегментований маркетинг, адаптація сервісної моделі до поточної структури попиту, розвиток корпоративного та MICE-сегментів, а також зміцнення позиціонування Одеси як ділового й туристичного напрямку.
"Повернення міжнародного бренду до повноцінної роботи в Одесі — це важливий сигнал для всього українського ринку гостинності. Ми бачимо поступове відновлення довіри до міста як туристичної та бізнес-дестинації, а також зростання ролі професійного управління в нових ринкових умовах", — зазначив СЕО Maestro Hotel Management Едуард Режинський.
Таке партнерство між міжнародним брендом і керуючою компанією створює передумови для ефективного функціонування готелю в ринкових умовах. Поєднання глобальних стандартів Radisson Hotel Group з досвідом Maestro Hotel Management на українському ринку гостинності дає змогу вибудовувати збалансовану операційну модель, орієнтовану на якість сервісу, ефективність управління та довгостроковий розвиток готелю в самому серці Одеси.