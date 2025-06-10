Мій Київстар став доступнішим для людей із порушеннями зору

Київстар адаптував мобільний додаток Мій Київстар для користувачів із порушеннями зору. Відтепер він повноцінно підтримує технології екранного озвучування — TalkBack для Android і VoiceOver для iOS.

Щоб зробити інтерфейс справді інклюзивним, команда Київстар провела комплексну адаптацію: налаштувала коректне озвучення елементів, додала текстові описи до графіки та впровадила голосові підказки для перемикачів поля введення, чекбоксів та деяких кнопок, аби надати деталі, важливі для комплексного сприйняття інтерфейсу.

Якість адаптації підтвердила незалежна експертиза від компанії Access Lab, яка спеціалізується на цифровій доступності. Її експерти надали рекомендації, які вже частково реалізовані в оновленій версії додатку.

Це оновлення також свідчить про свідомий європейський підхід компанії до цифрової інклюзивності, оскільки відповідає вимогам Європейського акту про доступність (European Accessibility Act).

Завдяки цьому користувачі з порушеннями зору можуть самостійно керувати своїми телеком-послугами: поповнювати рахунок, переглядати залишки за своїм номером, підключати Домашній Інтернет, Суперсили та інші сервіси.

"У межах реалізації принципів DEI (різноманіття, рівність, інклюзія) компанія послідовно впроваджує цифрові рішення, що враховують потреби всіх користувачів. Адаптація застосунку "Мій Київстар" для людей із порушеннями зору — це не лише соціально значуща ініціатива, а й частина системного підходу до підвищення якості клієнтського досвіду.

Ми віримо, що доступність — це стандарт сучасного цифрового продукту, і прагнемо, щоб наші сервіси були зручними та інтуїтивними для кожного і кожної, без винятків", — прокоментувала Оксана Голубець, product manager Мій Київстар.

Мій Київстар — додаток, який об’єднує всі можливості керування послугами в одному місці. Від моменту запуску Мій Київстар став незамінним інструментом для абонентів.

Додаток надає зручний, швидкий і безпечний доступ до всіх основних функцій, необхідних абоненту в щоденному користуванні. З його допомогою можна поповнювати рахунок, підключати вигідні тарифи та послуги, підключати Суперсили, контролювати витрати та багато іншого.

Команда вже працює над подальшими оновленнями, які зроблять додаток ще доступнішим.

Щоб скористатися новими можливостями, достатньо оновити "Мій Київстар" до останньої версії в App Store або Google Play.