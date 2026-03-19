Місяць донорства: Київстар, Kyivstar.Tech та Ukraine Tower Company зібрали 99 літрів крові

У час, коли кров є критично важливим ресурсом для порятунку поранених військових та цивільних, а також для лікування пацієнтів із онкологічними, хронічними та іншими захворюваннями, донорські ініціативи бізнесу стають важливою частиною підтримки медичної системи країни.

Корпоративне донорство крові в Київстар триває з 2019 року, в лютому 2026 відбулася сьома від початку повномасштабного вторгнення акція здачі крові, організована в межах корпоративного волонтерського руху компанії.

"Донорство крові займає особливе місце серед наших внутрішніх волонтерських ініціатив, адже люди буквально діляться частиною себе. Це неймовірний внесок і я щиро радію, що наша спільнота корпоративних донорів крові збільшується.", — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

Донорські акції для співробітників проводилися безпосередньо в офісах компанії у Києві та Львові, що дозволяє зробити процес максимально зручним для працівників.

Частина співробітників також долучилася до ініціативи самостійно у своїх містах. Загалом працівники здавали кров у 14 містах України: Чернігів, Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький та Черкаси.

Київстар і надалі планує розвивати культуру корпоративного донорства крові та залучати співробітників до цієї важливої ініціативи.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ"Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON інвестує в цей напрям 1млрд дол. США у 2023–2027 роках.

ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей прес реліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, xxxxx. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з xxxxx, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Прогнозні заяви, що містяться в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення, і Київстар відмовляється від будь-яких зобов'язань щодо їх оновлення, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством.