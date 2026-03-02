"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" передали майно на 20 млн грн для військових

Компанія "Київстар" та Фонд "Повернись живим" передали обладнання на 20 млн грн, які виділив національний мобільний оператор, для закриття критичних потреб підрозділів чотирьох армійських корпусів в межах проєкту "Нам тут жити: Місія 077". На передачі також були присутні представники наглядової ради Kyivstar Group Ltd, які з початку повномасштабної війни підтримують Україну та системно долучаються до ініціатив із підтримки українських захисників.

Це вже друга видача майна військовим у рамках цієї ініціативи. Захисники отримали найнеобхідніше: інтерактивні панелі, зарядні станції, супутникові системи, дротові телефони, планшети та інше обладнання, від якого залежить безперервний і надійний зв'язок у підрозділах.

"Для Київстар важлива системна підтримка України. Сьогодні найголовніше, що ми можемо зробити — підтримувати ЗСУ. Адже якщо вистоять українські військові, вистоїть і вся країна. А надійний зв'язок дає їм перевагу та допомагає діяти злагоджено й ефективно. Дякую кожному, хто долучається до "Місії 077" — лише об'єднавши наші спільні зусилля, ми можемо системно посилювати українське військо", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

"Нам тут жити: Місія 077" — це сьомий спільний проєкт Київстар та "Повернись живим" з підтримки війська. Мета — зібрати 77 млн грн на забезпечення зв'язку для чотирьох новостворених корпусів, які тримають оборону вздовж Північного кордону. Ініціатива реалізована за інформаційної підтримки генерального медіапартнера збору — 1+1 media.

"Ми забезпечуємо підрозділи не окремими позиціями, а комплексними рішеннями. Усе обладнання працює як єдина система: Starlink, мережеве обладнання для командних пунктів, комп'ютери для екіпажів або для штабної роботи з "Дельтою" й іншими програмами. Авжеж, всі ці складові вимагають безперебійного живлення, тому ми також передаємо зарядні станції і генератори. Якісний зв'язок і стабільна передача даних є критичною основою як оборонних, так і наступальних дій", — розповів Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим".

Станом на кінець лютого зібрано майже 50 млн грн, з яких понад 21 млн грн — внесок абонентів мобільного оператора через благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+" та SMS-підписку. 20 млн грн — внесок Київстар, і майже 10 млн грн від небайдужих.

"Обладнання яке ми отримуємо, підбирається з урахуванням реальних потреб сьогодення, наявних ресурсів, завдань які виконує підрозділ та можливих майбутніх проєктів, чи поставлених задач. З урахуванням стрімкого розвитку технологій, нам важливо, щоб усе що передає фонд, реально підсилювало наші спроможності та дозволяло ефективно працювати не тільки сьогодні, а й в майбутньому" , — говорить командир 120-го окремого батальйону звʼязку.

Підтримати проєкт "Нам тут жити: Місія 077" можна задонативши на спецрахунок Фонду та "банку" проєкту. Абоненти передплаченого зв'язку Київстар можуть долучитися, підключивши благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+" — SMS або дзвінок на 88032. І до 50 грн з кожної оплати за тариф буде перераховано на збір.

Довідка про Київстар:

