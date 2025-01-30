"Ми хочемо виграти війну, але не бажаємо платити податки?", — СЕО групи компаній OKKO

Про майбутнє українського ринку палива, ухилянтів від сплати податків, співробітництво з головою парламентського податкового комітету Данилом Гетманцевим та нові грандіозні проекти, розповів в інтерв’ю СЕО Київстар, генеральний директор групи компаній OKKO, Василь Даниляк. Подивитись весь випуск тут.

Василь Даниляк вважає український ринок палива занадто атомізованим та прогнозує, що в найбільші кілька років на нього чекає укрупнення. Багато АЗС сьогодні існують не завдяки вдалим бізнес-рішенням, а коштом несплачених податків.

"Український ринок палива дуже дефрагментований. Особливо, якщо порівняти з сусідами — Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Австрією, Польщею, країнами Балтії. В цих країнах найбільші чотири мережі займають 80-90% ринку. Там запроваджена реальна олігополія. В Україні теоретично існує ринок ідеальної конкуренції. Але вона ідеально неринкова, тому що у деяких учасників в систему від початку закладене ухилення від сплати податків та інші не зовсім законні речі. В інших країнах ситуацію побороли, а в Україні до цього йдуть занадто довго ", — зазначив Даниляк.

Генеральний директор групи компаній OKKO висловив підтримку діяльності Данила Гетманцева на посаді голови парламентського податкового комітету. Він вважає, що з українського ринку світлих нафтопродуктів можна збирати більше податків.

"Він робить непопулярну справу. Тяжко бути любимим, коли ти намагаєшся побудувати ефективну систему збору податків. З точки зору того, у кого забирають, це завжди буде несправедливо. Ми постійно працюємо з парламентським податковим комітетом в форматі взаємних консультацій в частині вибілювання ринку. Держава недоотримує не тому, що хтось бідний або недозаробляє, а тому що люди просто не хочуть платити. Коли податки не платять навіть під час повномасштабної війни, то це вже якесь криве дзеркало. Ми хочемо виграти війну, але при цьому ми не бажаємо платити податки? Це геть дурний вигляд має", — підкреслив він.

Системні рішення щодо оподаткування автозаправних станцій в Україні вже давно перезріли. Не лише з огляду на збільшення зборів до Держбюджету, а й з точки зору справедливості, адже на ринку податки мають платити усі, а не лише вибрані мережі.

"Щоб не хтось ухвалював рішення по конкретно взятому кейсу компанії, яка ухиляється від сплати податків, а створити систему, при якій діватися нікуди, платити треба. Саме тоді виникла ідея незнижуваного мінімального податку на прибуток для автозаправної станції. Приховуєш прибуток? Будь ласка, але заплати 60 000 гривень. Звичайно, з точки зору справедливості або найкращих практик побудови податкової політики держави, напевне, це не зовсім транспарентна історія. Але, коли інакше не можна побороти ухилянтів від сплати податків, особливо в умовах війни, то це гарна історія", — підсумував Василь Даниляк.

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