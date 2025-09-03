МХП сплатила 4,8 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,8 млрд гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що вкотре доводить: МХП стабільно підтримує економіку України.

Упродовж усього 2024 року підприємства МХП сплатили 7,6 млрд гривень податків, а в період повномасштабного вторгнення — 23 млрд гривень.

"МХП — це приклад того, як масштаб відповідального бізнесу конвертується у відчутну стійкість держави. Від першого дня повномасштабної війни наші підприємства стабільно працюють, підтримують продовольчу безпеку та економіку України.Кожна гривня, сплачена нами до бюджету, — це результат наполегливої роботи та відданості людей МХП. Діяльність МХП – це цілісна система підтримки країни: від інвестицій і податків — до стабільної роботи для десятків тисяч українців; від виробництва продуктів із доданою цінністю — до продовольчої безпеки; від інновацій — до розвитку сотень партнерів; від можливостей для молоді — до програм підтримки військових і ветеранів; від розвитку громад — до утвердження української ідентичності через культурні ініціативи. Усе разом це підтверджує: сильний бізнес = сильна Україна", — зазначила Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління та фінансова директорка МХП.

З 2022 року МХП продовжує системно підтримувати українців у боротьбі проти ворога. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів і їхніх родин компанія реалізує програму "МХП Поруч".

Сьогодні понад 2800 військових-співробітників МХП захищають Україну на фронті. За кожним мобілізованим працівником зберігається робоче місце та виплачується заробітна плата — від початку російсько-української війни на ці виплати спрямовано понад 2,5 млрд грн.

Крім того, компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді" розвиває українські громади, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та місцевих ініціатив задля кращого майбутнього кожного українця.

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.