MELIS від NUMO Development здобув перемогу в головному архітектурному конкурсі України 2026
Інтер'єр SPA у готелі MELIS від NUMO Development визнали переможцем головного українського архітектурного конкурсу "Інтер'єр року. Нерухомість" 2026, фінал якого відбувся 26 березня у КВЦ "Парковий" у Києві в межах масштабного інвестиційно-будівельного конгресу
Саме MELIS був визнаний найкращим SPA-простором року, що стало важливим професійним визнанням для проєкту та підтвердило високий рівень архітектурних і дизайнерських рішень, реалізованих NUMO Development
Дизайн простору створила команда TEMO hotel design на чолі з Тетяною Морозовою, CEO & Co-Founder студії, разом із головним дизайнером Оленою Афанасенко
Концепція MELIS SPA побудована навколо метафори медового лісу — простору, в якому людина не просто відпочиває, а повністю занурюється у стан спокою, відновлення та внутрішнього ресурсу
Простір поділений на три функціональні блоки, що формують цілісний сценарій релаксації: вхідну групу з лаунж-зоною, зону басейнів і бару, а також зону саун та чайної кімнати
Вхідна частина м'яко приймає гостя завдяки плавним лініям, теплій кольоровій гамі, природним текстурам та фірмовим відтінкам зеленого, які з перших секунд працюють зі станом людини
Одним із ключових образів простору стало розколоте каміння з теплим світлом та парою всередині, що символізує вивільнення енергії та повернення фокусу на себе
Стіни з мотивом медових стільників підсилюють концепцію природної, живої та органічної структури простору
Центральною частиною MELIS SPA є зона з двома басейнами, серед яких infinity pool, а також окрема дитяча зона
Особливою домінантою інтер'єру стала інсталяція хвилі над басейном, яка створює відчуття безперервного руху та синхронізує гостя, воду і простір в єдину композицію
Фінальною точкою сценарію є зона саун та чайної кімнати, оздоблена натуральними матеріалами та приглушеним освітленням, що відтворює атмосферу лісу та повного занурення у стан спокою.
Перемога у конкурсі стала підтвердженням того, що MELIS формує новий стандарт SPA та wellness-просторів у готельній нерухомості України, де дизайн працює не лише з естетикою, а й зі станом людини та її відновленням
