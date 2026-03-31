MELIS від NUMO Development здобув перемогу в головному архітектурному конкурсі України 2026

Інтер'єр SPA у готелі MELIS від NUMO Development визнали переможцем головного українського архітектурного конкурсу "Інтер'єр року. Нерухомість" 2026, фінал якого відбувся 26 березня у КВЦ "Парковий" у Києві в межах масштабного інвестиційно-будівельного конгресу

Саме MELIS був визнаний найкращим SPA-простором року, що стало важливим професійним визнанням для проєкту та підтвердило високий рівень архітектурних і дизайнерських рішень, реалізованих NUMO Development

Дизайн простору створила команда TEMO hotel design на чолі з Тетяною Морозовою, CEO & Co-Founder студії, разом із головним дизайнером Оленою Афанасенко

Концепція MELIS SPA побудована навколо метафори медового лісу — простору, в якому людина не просто відпочиває, а повністю занурюється у стан спокою, відновлення та внутрішнього ресурсу

Простір поділений на три функціональні блоки, що формують цілісний сценарій релаксації: вхідну групу з лаунж-зоною, зону басейнів і бару, а також зону саун та чайної кімнати

Вхідна частина м'яко приймає гостя завдяки плавним лініям, теплій кольоровій гамі, природним текстурам та фірмовим відтінкам зеленого, які з перших секунд працюють зі станом людини

Одним із ключових образів простору стало розколоте каміння з теплим світлом та парою всередині, що символізує вивільнення енергії та повернення фокусу на себе

Стіни з мотивом медових стільників підсилюють концепцію природної, живої та органічної структури простору

Центральною частиною MELIS SPA є зона з двома басейнами, серед яких infinity pool, а також окрема дитяча зона

Особливою домінантою інтер'єру стала інсталяція хвилі над басейном, яка створює відчуття безперервного руху та синхронізує гостя, воду і простір в єдину композицію

Фінальною точкою сценарію є зона саун та чайної кімнати, оздоблена натуральними матеріалами та приглушеним освітленням, що відтворює атмосферу лісу та повного занурення у стан спокою.

Перемога у конкурсі стала підтвердженням того, що MELIS формує новий стандарт SPA та wellness-просторів у готельній нерухомості України, де дизайн працює не лише з естетикою, а й зі станом людини та її відновленням

