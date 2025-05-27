Майже 60% українців цінують поради фармацевтів щодо ліків – опитування

Консультативна роль аптечних працівників залишається критично важливою для українців. Понад 70% респондентів високо оцінюють можливість отримати професійну консультацію фармацевта при відвідуванні аптеки. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Gradus Research.

Опитування виявило, що близько 60% українців особливо цінують можливість проконсультуватися з працівником аптеки щодо наявності дешевших аналогів призначених лікарем препаратів. Це підкреслює важливу роль фармацевтичних спеціалістів у забезпеченні економічної доступності лікування.

Кожен четвертий українець (26,5%) відзначив важливість отримання попередньої консультації фармацевта щодо симптоматичного лікування перед відвідуванням терапевта.

Для вирішення проблеми кадрового дефіциту у фармацевтичній галузі аптечні ритейлери впроваджують програми розвитку персоналу та підвищення кваліфікації. Аптечні компанії створюють власні освітні платформи, що відповідають сучасним вимогам ринку, усвідомлюючи критичну роль фармацевтів у суспільстві, особливо під час воєнного стану. Саме фармацевти гарантують громадянам безперебійний доступ до необхідних медикаментів навіть в екстремальних умовах.

Члени Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) активно розширюють мережу партнерських відносин, встановивши плідну співпрацю з понад 100 навчальними закладами по всій країні для проведення практик та інтернатури. Стипендіальні ініціативи від провідних аптек, спрямовані на підтримку найталановитіших студентів фармацевтичних спеціальностей, стимулюють чимало перспективних фахівців пов'язати своє професійне майбутнє саме з цією галуззю.

Результати дослідження свідчать про те, що аптеки в Україні виконують важливу соціальну функцію, яка виходить за межі простого продажу ліків. Розвинена мережа аптек забезпечує не лише доступність лікарських засобів, але й надає населенню першу консультативну допомогу. Це особливо важливо в умовах обмеженого доступу до медичних закладів у деяких регіонах країни. Фармацевти допомагають українцям орієнтуватися в різноманітті фармацевтичних препаратів та обирати оптимальні варіанти лікування.