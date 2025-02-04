Майже 30 мільярдів гривень податків та зборів сплатив WOG за 3 останні роки

Тільки за один 2024 рік мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 15,606 мільярдів гривень, що на 48% більше за попередній рік. Із них 2,32 мільярда гривень — це податки з операційної діяльності* та 13,28 мільярда гривень – податки при імпорті. Про це повідомляється на офіційному сайті WOG.

Податки на персонал за 12 місяців 2024 року склали понад 747,9 мільйона гривень, що на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. У цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Таке зростання свідчить про збільшення оплати праці в ритейлі та посилення конкуренції на ринку праці.

"2024 року WOG посів 12 місце серед усіх найбільших приватних компаній країни за оцінкою українського Forbes. Великий бізнес тим і важливий для країни, що на нього покладено формування левової частки доходів державного бюджету, а відповідно й забезпечення Сил Оборони. Так, за 12 місяців 2024 року кожна працююча АЗК у мережі WOG сплатила понад 6,4 мільйона гривень операційних податків" , — підкреслив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG .

Майже три роки повномасштабної війни докорінно змінили відносини бізнесу та клієнтів. Тепер звіти про сплачені податки, публічна позиція брендів, проєкти, спрямовані на підтримку Сил оборони, стали так само важливими при виборі місця покупки, як гарантована якість пального, смак кави чи надійний клієнтоорієнтований сервіс.

"За останні 3 роки WOG сплатив до бюджетів всіх рівнів понад 29,97 мільярда гривень податків та зборів, передав тільки на напрям евакуації поранених військових та цивільних понад 1,2 мільйона літрів пального та реалізував десятки благодійних проєктів і сотні закупок обладнання, зброї, транспорту, БПЛА та НРК, РЕБ і РЕР за запитами військових частин" , — зазначив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.