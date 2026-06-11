Maestro Hotel Management: 10 років стійкості, розвитку та масштабування в українському hospitality

Від одеських витоків до національного масштабу

За останнє десятиліття український ринок гостинності пережив кілька кризових циклів, зміну споживчих моделей, пандемію та повномасштабну війну. У цих умовах ключовим фактором успіху для готельних операторів стала не лише якість сервісу, а й здатність адаптувати бізнес-модель до нових реалій. Саме такий підхід ліг в основу розвитку Maestro Hotel Management, яка у червні 2026 року відзначає 10 років операційної діяльності.

Сьогодні Maestro Hotel Management є керуючою компанією повного циклу, що об'єднує експертизу у сферах запуску, операційного управління, консалтингу та інвестицій у hospitality-нерухомість. За десять років компанія пройшла шлях від локального гравця на півдні України до національної керуючої компанії з диверсифікованим портфелем діючих готелів і ресторанів під управлінням, а також hospitality-проєктів, які компанія супроводжує на етапах девелопменту та підготовки до запуску як майбутня керуюча компанія.

Бізнес-модель повного циклу

Однією з ключових конкурентних переваг Maestro Hotel Management є комплексний підхід до управління. Компанія забезпечує повний цикл реалізації проєктів від аналізу ринку та розробки концепції до маркетингового просування, операційного управління, фінансового контролю та впровадження стандартів сервісу. Така модель дозволяє власникам нерухомості отримувати єдиного стратегічного партнера на всіх етапах розвитку об'єкта.

Диверсифікація як інструмент зростання

Еволюція портфеля компанії демонструє послідовну стратегію диверсифікації. Перші проєкти були реалізовані в Одесі, де Maestro Hotel Management розпочала операційну діяльність із Alexandrovskiy Hotel 4* та Cellini Restaurant. Надалі портфель поповнили преміальні об'єкти M1 Club Hotel 5* і Villa le Premier 5*, що дозволило компанії сформувати експертизу у високому сегменті ринку та відпрацювати стандарти управління luxury-продуктами.

Наступним етапом стало розширення форматів. До екосистеми компанії увійшли IL Decameron Luxury Design Hotel, Mykonos Hotel, Weekend Family Hotel та ресторанні концепції нового покоління. Таким чином Maestro Hotel Management сформувала збалансований портфель, який охоплює преміальні, lifestyle та сімейні формати гостинності.

Антикризове управління: виклик 2022 року

Окремої уваги заслуговує 2022 рік. В умовах повномасштабної війни компанія провела масштабний перезапуск бізнес-процесів, адаптувала операційну модель до нових умов та зберегла ефективність управління чинними активами. Водночас саме у цей період до портфеля приєднався Wall Street Hotel 4*. Для ринку це стало показником того, що навіть у кризові часи професійне управління та стратегічне планування залишаються основою розвитку.

Від Одеси до Львова та Карпат

Починаючи з 2023 року компанія реалізує активну стратегію географічної експансії. Фокус зміщується на західний та центральний регіони України, де активно розвивається туристична та інвестиційна інфраструктура. До портфеля увійшли:

- LEV Lifestyle Hotel 4*(м. Львів),

- IKON Exclusive Mountain Resort (Буковель),

- Manhattan High Line Apart (м. Київ).

У 2025 році компанія посилила свою присутність у Львові завдяки готелю міжнародного бренду Best Western Plus Market Square Lviv та Ресторації Боїмів. Розширила своє коло об'єктів і в Одесі, взявши під керування відомий BRYK Hotel.

Паралельно Maestro Hotel Management розвиває ресторанний напрямок. У 2026 році портфель ресторанних брендів поповнили MIYA, Ресторан "Грушевський", Sea Esta, Manga Sushi та "Такахулі". Разом із приєднанням нових готелів Radisson Hotel City Centre Odesa та Modern Art Hotel, це стало черговим кроком до побудови диверсифікованої hospitality-екосистеми.

Від управління до формування інвестиційних hospitality-проєктів

Новим етапом розвитку компанії став інвестиційний напрям, який Maestro Hotel Management активно розвиває з 2024 року. Йдеться не лише про майбутнє операційне управління, а про комплексний супровід hospitality-проєктів ще на етапі девелопменту.

Сьогодні компанія формує концепції, аналізує ринок, створює бізнес-моделі, розробляє операційну структуру та стратегії запуску майбутніх об'єктів. Такий підхід дозволяє інтегрувати операційну експертизу ще до моменту відкриття готелю та формувати продукт із урахуванням майбутньої ефективності, попиту й інвестиційної привабливості.

Серед hospitality-проєктів, які компанія супроводжує у межах інвестиційного напряму, — Skelyar, Aparthotel APEX, FERRO, FJELL, "ВІРШІ" та інші проєкти, які згодом будуть анонсовані. Кожен із них представляє різні формати курортної та готельної нерухомості, однак усі вони формуються за участі Maestro Hotel Management як майбутньої керуючої компанії.

Таким чином компанія поступово розширює власну роль на ринку — від управління діючими об'єктами до стратегічного партнерства у створенні нових hospitality-проєктів в Україні.

За десять років Maestro Hotel Management сформувала модель бізнесу, яка дозволила компанії стати керуючим партнером, що поєднує управління, інвестиції та консалтинг у готельно-ресторанному бізнесі. Саме диверсифікація, системний підхід до управління та здатність працювати в умовах високої турбулентності стали основою стійкого зростання компанії.