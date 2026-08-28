Люди важливі: ЕП оголошує дату першого HR-форуму

"Люди – найважливіший актив України" – це фокусна тема першого HR-форуму "Економічної правди", присвяченого залученню людського капіталу. 22 вересня в Києві ми збираємо представників держави та бізнесу, щоб обговорити ситуацію на українському ринку праці й обмінятися практичним досвідом у пошуку працівників в Україні під час великої війни.

Серед учасників події представники уряду, Верховної Ради, центральних органів виконавчої влади, рекрутерів і великого бізнесу.

Ви зможете почути про те, що робить влада, щоб розв'язати проблему дефіциту кадрів, повернути ветеранів на ринок праці, залучити до нього людей у віці 50+, а також про "Uber-економіку" та нові правила оподаткування цифрових платформ.

Провідні керівники українських бізнесів поділяться практичними порадами про те, де брати людей, як залучати мігрантів, перекваліфіковувати та працевлаштовувати жінок, молодь та людей передпенсійного та пенсійного віку. Також поговоримо про виклики розвитку штучного інтелекту для ринку праці і про проблеми використання ШІ під час пошуку працівників та найму на роботу.

Окремим напрямом заходу стане тема роботи з ветеранами та військовослужбовцями: поговоримо про рекрутинг у Силах оборони України, представимо успішні кейси адаптації та працевлаштування ветеранів.

Придбати квиток і дізнатися про подію більше можна за посиланням. Також нагадуємо, що ви можете отримати знижку -50% на квитки на всі заходи УП, долучившись до Клубу "Української правди".