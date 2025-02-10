Львівська філія та національне визнання власних брендів - підсумки 2024 року AFINA Group

2024 рік став знаковим для AFINA Group. Компанія відзначила 20-річчя своєї діяльності, розширила логістичну інфраструктуру, отримала міжнародні сертифікати якості роботи та зміцнила позиції як провідний гравець у сфері дистрибуції, логістики та створення власних брендів.

Серед важливих досягнень року — відкриття нового сучасного складу у Києві та запуск філії й складу у Львові, а також перемога у премії "Вибір року-2024", яку здобули бренди "Вухастик" та iFresh. Крім того, компанія отримала сертифікати ISO 9001:2015 та ISO 28000:2007, що підтвердило її відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки. Ці здобутки стали можливими завдяки цілеспрямованій стратегії розвитку, інвестиціям у сучасні технології та постійному вдосконаленню процесів, що дозволяє компанії AFINA Group залишатися на лідерських позиціях у своїй галузі.

AFINA Distribution: дистрибуція для світових лідерів

AFINA Distribution у 2024 році відвантажила 125 млн одиниць продукції для своїх партнерів - провідних світових брендів: L’Oréal, Beiersdorf, Unilever, Henkel, Schwarzkopf, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, Bic та інших. Мережа дистрибуції охоплює 70% території України, обслуговуючи понад 17 000 торгових точок.

"Ми використовуємо передові технології, такі як омніканальність у роботі з клієнтами та сучасні системи аналізу даних, щоб забезпечувати максимальний рівень сервісу для наших партнерів. Власне програмне забезпечення дозволяє автоматизувати роботу торгових команд і підвищувати ефективність процесів, — зазначив Віталій Писаренко, комерційний директор компанії. — Ми вдячні всім нашим партнерам за високу оцінку нашої співпраці, яка за результатами опитування становить 8,8 з 10-ти, це надихає нас і надалі тримати високі стандарти, забезпечуючи стабільні та якісні послуги".

AFINA Logistics: масштабний розвиток інфраструктури

Логістичний напрям компанії у 2024 році зробив великий крок уперед. Відкриття нового складу у Києві та запуск нової філії у Львові значно посилили логістичну мережу компанії. Загальна площа складських приміщень перевищила 50 000 кв. м, охоплюючи 11 складів класу "А" і "В". Сучасний склад у Львові - ключовий логістичний вузол, який дозволить ефективніше задовольняти потреби партнерів у цьому регіоні, забезпечуючи швидку та якісну логістику. Також компанія підтвердила відповідність міжнародним сертифікатам якості ISO 9001:2015 та ISO 28000:2007, підтвердивши високий рівень якості послуг та безпеки в ланцюгу постачання.

"Ми впроваджуємо сучасні технології моніторингу та автоматизації, щоб забезпечити клієнтам високу якість сервісу, зручність і прозорість у кожній операції, — підкреслив Валентин Бєляєв, директор з логістики AFINA Group. — За 2024 рік ми відвантажили 218 тисяч тонн продукції і продовжуємо збільшувати обсяги відвантажень, удосконалюючи всі процеси".

AFINA Logistics надає широкий спектр послуг, включаючи транспортування, зберігання, фулфілмент, обробку замовлень та експортно-імпортні операції.

AFINA Brand Lab: нові продукти та національне визнання власних брендів

У 2024 році напрямок власних брендів AFINA Brand Lab став одним із найуспішніших для компанії. Портфель цього напряму нараховує 15 брендів і понад 200 SKU, серед яких "Вухастик", iFresh, Family Home та інші. AFINA Group активно створює продукцію, яка відповідає найвищим стандартам якості. Лише за 2024 рік було реалізовано майже 4 млн шт. продукції для прання.

Серед досягнень року — здобуття нагороди "Вибір року-2024" брендами "Вухастик" та iFresh. Особливий успіх здобув бренд "Вухастик", який став улюбленцем українських сімей і почав вихід на європейський ринок. Важливо відзначити, що "Вухастик" активно долучається до соціальних заходів, спрямованих на підтримку дітей, і організовує сімейні проєкти в партнерстві з провідними торговими мережами, такими як "Епіцентр", "Аврора", EVA та іншими.

"Ми прагнемо зробити українські бренди символом якості не лише на локальному, але й на міжнародному ринку, — наголошує Олексій Соболєв, директор з розвитку AFINA Group. — Успіх брендів AFINA Group свідчить про довіру споживачів і високий рівень продукції, створеної в Україні".

Підтримка ЗСУ та соціальні ініціативи

AFINA Group залишається відданою принципам соціальної відповідальності. За рік компанія спрямувала понад 4,5 млн грн на підтримку ЗСУ, а також передала 50 тонн гуманітарної допомоги лікарням, дитячим будинкам і реабілітаційним центрам. Окрім цього, AFINA Group активно співпрацює з 13-ю бригадою НГУ "Хартія" та ініціативами письменника і музиканта Сергія Жадана, спрямувавши понад мільйон гривень на реалізацію їхніх проєктів.

"Ми системно підтримуємо українських військових, співпрацюємо з фондами та активно залучаємося до благодійних ініціатив, щоб разом будувати майбутнє для нашої країни," — наголосили у компанії.

AFINA Group у 2024 році: лідерство та нові горизонти

За 20 років AFINA Group перетворилася на одного з провідних гравців ринку. Компанія продовжує інвестувати у розвиток, вдосконалювати процеси та впроваджувати інноваційні рішення, щоб відповідати найвищим стандартам якості. У наступні роки AFINA Group планує активно розширювати асортимент продукції власних брендів, орієнтуючись на ефективні та безпечні рішення для побуту. Компанія має намір активно працювати над розширенням присутності на міжнародному ринку.