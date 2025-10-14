Lviv Croissants з'явилися у штаті Вашингтон. Перший заклад відкрився в передмісті Сіетла

Lviv Croissants продовжують масштабуватися в США. Через рік після виходу на американський ринок мережа відкриває одразу два ресторани в штаті Вашингтон.

Перший заклад Lviv Croissants на Західному узбережжі США відкрився у Кенті поблизу Сіетла. Це одне з найбільших міст штату Вашингтон, яке має населення понад 130 тисяч людей. Ресторан розташований у ТЦ Kent Station, на території якого, крім магазинів, кафе та кінотеатру, є також кампус коледжу.

На відміну від першого Lviv Croissants у США, який відкрився рік тому в Розвеллі, ресторан у Кенті є франчайзинговим. Партнерами мережі стали вихідці зі Львова, які вже майже 30 років живуть в Америці й займаються рітейл-бізнесом. Вони регулярно відвідують Україну, тому добре знайомі з брендом Lviv Croissants.

Підготовкою до відкриття керував американський офіс Lviv Croissants, який залучав до проєкту місцевих підрядників, постачальників та провайдерів.

"Виходячи на американський ринок, ми одразу мали на меті створити таку систему, яка дозволить нам побудувати успішну українську франчайзингову мережу в США, – говорить Олег Кіндзер, керівник з розвитку Lviv Croissants у США. – За рік нам вдалося оптимізувати всі процеси – від виробництва та логістики до технологічних процесів і маркетингу. У подальших планах – нарощування виробничих потужностей і продовження експансії американського ринку".

Площа Lviv Croissants у Кенті становить 146 м². Він має 42 посадкових місць всередині і ще 28 на літній терасі. Круасани в новий заклад доставлятимуть з власного виробництва в Атланті, яке мережа побудувала минулого року. У США добре розвинена логістика, тому транспортування займатиме не більше 3-4 днів.

В меню – великі свіжоспечені круасани із ситними та солодкими начинками, а також позиції, які є хітами в Україні: Амстердам, Львівський та Круасан з тунцем. Також, за прогнозами команди, у новому закладі популярними будуть гарячі напої, адже Сіетл вважається столицею кави в США.

Відкриття другого Lviv Croissants у штаті Вашингтон заплановано на листопад цього року. Він з’явиться в Westfield Southcenter у Таквілі. Це найбільший торговельно-розважальний центр штату, що об’єднує провідні магазини, ресторани та розваги