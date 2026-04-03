Логістика квітів: як ланцюг постачання впливає на свіжість букетів

Коли людина купує букет, вона зазвичай оцінює його "на око": виглядає свіжим чи ні. Але проблема в тому, що свіжість формується задовго до вітрини або сайту. У Києві більшість квітів — це імпорт, і поки вони доходять до флориста, проходить кілька днів. І ці дні не завжди однакові за якістю.

Як насправді рухається квітка

Якщо коротко, шлях квітки виглядає досить просто:

зріз на фермі;

передача постачальнику або на аукціон;

авіадоставка;

митниця;

склад в Україні;

робота флориста.

Звучить логічно, але на практиці кожен етап може трохи "підрізати" її ресурс. У підсумку клієнт отримує не "свіжу квітку", а квітку, яка вже прожила частину свого життя в дорозі.

Найбільші втрати відбуваються не там, де їх очікують. Наприклад, достатньо навіть короткого порушення температури — і квітка починає старіти швидше. Або банальна затримка на митниці: плюс доба — і це вже мінус день у вазі. Іноді проблема навіть не в транспортуванні, а в тому, що квіти просто довго лежать на складі без руху. Ззовні вони ще виглядають нормально, але ресурс уже менший.

Чому різні квіти поводяться по-різному

Є ще один момент, який часто недооцінюють — тип самих квітів. Не всі вони однаково "терплячі". Наприклад, кущові троянди досить чутливі до умов перевезення. Вони можуть виглядати добре при отриманні, але швидше втрачати вигляд уже вдома. А от більш щільні бутони, навпаки, легше переживають довгу дорогу. Тому вибір асортименту у багатьох сервісів — це не лише питання смаку клієнта, а й логістичних обмежень.

Останній етап, про який часто забувають

Окрема історія — це доставка по Києву. Здавалося б, квіти вже у місті, що може піти не так. Але тут з'являються свої нюанси: затори, спека влітку або холод узимку, плюс час між складанням букета і його врученням. Іноді саме ці кілька годин вирішують, як довго букет простоїть у вазі.

Тому сервіси доставки зараз намагаються скорочувати всі можливі затримки. Чим швидше квітка проходить шлях від поставки до клієнта — тим краще. Це означає менше зберігання, швидшу збірку і більш прогнозований результат. Наприклад, у сервісах на кшталт Dicentra роблять ставку саме на швидкий обіг квітів, а не на довге зберігання, що виглядає логічно, якщо говорити про свіжість.

Що кажуть цифри

Якщо дивитися на цифри, різниця стає ще більш відчутною. За оцінками ринку, до 60–70% зрізаних квітів в Україні — імпортні, і середній час від зрізу до продажу становить близько 5 днів. При цьому вже після 7–8 днів якість більшості квітів починає помітно погіршуватися, навіть якщо зовні це не одразу видно. Додайте ще 1–2 дні затримки — і реальний "запас життя" у вазі може скоротитися майже вдвічі.

У підсумку виходить досить проста річ: якість букета — це не тільки про флориста. Це про те, скільки часу квітка провела в дорозі і як саме її перевозили. І якщо цей шлях скорочений і контрольований, різниця зазвичай помітна навіть без спеціальних знань.