Like Bus запустив мобільний додаток: як заощадити на автобусних квитках

Мобільний додаток від Like Bus – це новий рівень комфорту для замовлення квитків на автобуси

При посадці на потяг в Україні вже рідко побачиш людей з паперовими квитками: більшість пасажирів показують на смартфонах електронні версії, які купили онлайн, без стояння у чергах. Минулого року "Укрзалізниця" заявила, що вже понад 80% її квитків купується онлайн. Такий тренд набирає обертів для всіх видів транспорту, зокрема і для автобусних перевезень.

Щоб купити квиток, уже не обов'язково їхати на автовокзал і стояти там у черзі. Це можна зробити онлайн за кілька хвилин, до того ж ще й обрати місце, мати можливість обміняти квиток, змінити дату поїздки та навіть заощадити.

Українська компанія Like Bus, яка вже протягом дев'яти років перевозить пасажирів на автобусах по Україні та за її межами, створила мобільний додаток для Android та iOS, а також запустила програму лояльності.

"Ідея створення мобільного застосунку Like Bus виникла з реального запиту пасажирів – зробити процес бронювання ще швидшим, зручнішим і незалежним від часу та місця. Ми вже мали сильну онлайн-платформу, але бачили, що мобільний формат стає основним каналом взаємодії для наших пасажирів, – кажуть у компанії Like Bus. — Запуск застосунку став логічним кроком у нашій цифровій трансформації, щоб робити подорожі максимально комфортними ще до посадки в автобус".

Додаток як новий рівень комфорту

Мобільний додаток дає користувачу більше переваг, ніж просто сайт: від збереження усіх квитків в одному місці до програм лояльності, які дозволяють економити.

Додаток Like Bus пропонує:

швидке онлайн-бронювання квитків з подальшою оплатою водію;

легке повернення квитків;

знижку 15% на зворотній квиток;

оплату банківськими картками, Google Pay та Apple Pay;

доступ до GPS‑трекінгу в режимі реального часу;

синхронізацію з основною системою бронювання для актуальності рейсів і місць;

інформаційну підтримку пасажирів;

персоналізовані пропозиції на основі історії поїздок;

push-сповіщення про акції та спеціальні пропозиції;

бонуси для постійних пасажирів.

Розробка застосунку Like Bus складалась із кількох етапів. Спочатку проаналізували "шлях користувача" (від заходу на сайт перевізника до придбання квитка). Врахувавши ці дані, створили пілотну версію додатку, яка дозволила протестувати базові функції на комфорт у використанні, стабільність і швидкість. Перед офіційним запуском додаток пройшов внутрішню перевірку із залученням до тестування реальних користувачів. І лише після цього його масштабували на всі ключові маршрути Like Bus.

"Мобільний додаток стає одним із ключових у нашій структурі продажів, кількість його завантажень росте щотижня, – кажуть у Like Bus. — Значна частина повторних бронювань уже відбувається саме через мобільний додаток. Користувачі найчастіше відзначають зручність інтерфейсу, швидке бронювання без зайвих кроків та зрозумілу логіку пошуку рейсів".

Компанія продовжує збирати зворотний зв'язок на основі реальних сценаріїв використання, щоб надалі вдосконалювати свій продукт.

Бонуси за комфорт

Додаткова перевага мобільного додатку — можливість заощаджувати на поїздках. Програма лояльності Like Bus працює просто: за кожен квиток нараховуються бонуси, якими можна компенсувати до 50% вартості наступної поїздки.

Як це працює: наприклад, ви купуєте квиток на автобус за 1500 грн. За будь-який квиток, придбаний в додатку, Like Bus нараховує 6% бонусів. Виходить, що за поїздку вартістю 1500 грн на рахунку пасажира накопичується 90 грн. Після купівлі трьох таких подорожей там буде вже 270 грн, якими можна оплатити половину квитка за 500 грн.

"Бонуси не мають терміну дії: бали ніколи не "згорають" з часом. Ви можете спокійно накопичувати їх стільки, скільки потрібно, і використати у будь-який зручний момент", – уточнюють в компанії.

Крім того, отримати додаткові бонуси за покупку квитків Like Bus надає можливість у періоди свят, під час сезону низького попиту та у перші дні запуску нових маршрутів. Про ці можливості компанія попереджає у своєму додатку.

Постійний розвиток

Like Bus постійно розвиває мапу своїх як українських, так і міжнародних маршрутів: серед популярних є Польща, Німеччина, Чехія, Туреччина, Литва та Молдова.

"Хочемо створити для пасажира повноцінну екосистему комфортних подорожей", – кажуть у компанії. Це передбачає, зокрема, розвиток партнерських інтеграцій, що дозволить пропонувати пасажирам суміжні сервіси: проживання, страхування подорожей, додаткові туристичні послуги.

Також найближчим часом Like Bus планує:

розширити програму лояльності;

зробити ще глибшою персоналізацію пропозицій;

покращити інформування пасажирів про поїздку в режимі реального часу.

Щоб не пропустити нові можливості, які пропонує новий додаток Like Bus, завантажуйте його на Android і iOS та читайте блог компанії.