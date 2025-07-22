LIGA360 запускає перший в Україні персоналізований AI-аналіз законодавчих змін

Українська компанія LIGA ZAKON представила масштабне оновлення своєї системи LIGA360, ключовою новинкою якого став персоналізований AI-аналіз законодавства. Це перший на українському ринку АІ-агент, який дозволяє бізнес-професіоналам за лічені хвилини зрозуміти, як саме нормативні зміни вплинуть на їхню роботу.

Особливість інструменту полягає в тому, що штучний інтелект не просто переказує зміст нових законів чи постанов, а створює персоналізовані висновки для кожної професійної ролі – від керівників до комплаєнс-фахівців.

"Ми не просто застосували АІ. Ми навчили його розуміти зміни у контексті бізнес-реальності. Юрист і керівник отримують різні аналізи – бо й рішення вони приймають різні", – підкреслюють у команді LIGA360.

Для керівників AI-агент дає висновок по тому, як зміни впливають на бюджет, регуляторні ризики чи управлінські рішення. Юристам доступний огляд свіжих рішень Європейського суду з прав людини українською мовою, бухгалтери бачать податкові та облікові нововведення, а комплаєнс-офіцери – вимоги щодо звітності, перевірок та санкційних ризиків.

Функція працює у двох форматах:

Стислий висновок по кожному нормативному документу з чітким виокремленням суті змін.

Підсумкова добірка основного за день, адаптована до професійної ролі.

Таким чином, процес, який раніше міг займати кілька годин, тепер скорочується до кількох хвилин, дозволяючи швидко ухвалювати обґрунтовані рішення.

Це оновлення стало частиною стратегії LIGA360, спрямованої на формування АІ-офісу, де низка спеціалізованих АІ-агентів допомагатиме користувачам ефективніше управляти бізнес-процесами.

LIGA360 продовжує залишатися унікальною комплексною системою, що поєднує юридичну, фінансову, медійну та комплаєнс-інформацію в єдине цілісне інформаційне середовище.

Спробувати оновлену систему вже можна на платформі LIGA360, замовивши тестовий доступ і переконавшись у її практичній цінності власноруч.