LEV Development серед лідерів рейтингу найбільших забудовників Львова

Компанія LEV Development посіла друге місце у рейтингу девелоперів Львова та області за кількістю зданих квартир у 2025 році за версією ЛУН. Рейтинг підготували у межах спеціального проєкту разом із NV на основі сертифікатів про введення житла в експлуатацію.

До дослідження включили ЖК, які отримали сертифікати введення в експлуатацію у період з 1 січня до 31 грудня 2025 року. Аналітики враховували лише багатоквартирні житлові комплекси, без котеджів і таунхаусів, а у випадку партнерських проєктів кількість квартир розподіляли між девелоперами пропорційно їхній участі.

Рейтинг девелоперів Львова та області за кількістю зданих квартир у 2025 році

Упродовж 2025 року компанія LEV Development ввела в експлуатацію 661 квартиру. Житло було здане у кількох ЖК девелопера: PERFECT LIFE, Feel House, HYGGE lux та Silent Park.

LEV Development – один із девелоперів житлової та комерційної нерухомості на ринку Львова, заснований у 2015 році. За роки роботи компанія сформувала портфель житлових проєктів, частина з яких уже введена в експлуатацію, а частина перебуває на різних етапах будівництва.

Житлові комплекси LEV Development вирізняються продуманими громадськими просторами, сучасною архітектурою та інфраструктурою для комфортного життя. У проєктах передбачаються зелені подвір'я, зони відпочинку для мешканців, дитячі майданчики та простори для спільного дозвілля.

LEV Development – це яскравий приклад українського девелопера, який формує нові стандарти якості життя та впливає на культуру міського середовища. Дізнатися більше про проєкти LEV Development та знижки на старті бронювання можна за телефоном: 067 0000 242. Також звертайтеся у відділи продажу за адресами: