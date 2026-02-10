LEV Development потрапив у п'ятірку лідерів премії ТОП-100 девелоперів України за версією ЛУН

Компанія LEV Development посіла 5 місце у рейтингу топ-100 девелоперів України за версією порталу з пошуку нерухомості ЛУН. До переліку загалом увійшли компанії, які продемонстрували високу та системну активність у роботі зі своїми проєктами на ЛУН у 2025 році.

Ця премія покликана відзначити девелоперів, які системно працюють з ринком та інвестують у прозору комунікацію своїх проєктів.

LEV Development – один з провідних девелоперів житлової та комерційної нерухомості на ринку Львова та України загалом, заснований у 2015 році Василем Левицьким та Олександром Островським.

За понад 10 років стабільної роботи в портфелі забудовника вже є 18 проєктів, 13 з яких вже введені в експлуатацію. А це 154 458 квадратних метрів, введених в експлуатацію, і ще 245 329 квадратних метрів – на стадії будівництва.

Усі житлові комплекси забудовника вирізняються просторими терасами та патіо, облаштованими BBQ-зонами, rooftop-лаунжами та дизайнерськими холами, безпечними дитячими майданчиками на території.

Особлива родзинка – інтеграція творів мистецтва у дизайн та відкриті подвірʼя, які сприяють добросусідській атмосфері.

Компанії вдалося зберегти темпи виробництва та довіру інвесторів під час повномасштабного вторгнення, про що свідчать 8 введених в експлуатацію проєктів з 2022 року загальною площею понад 112 114 квадратні метри.

"Під час війни інвестиції в нерухомість – це не лише фінансове рішення, а декларація віри в перемогу України та її майбутнє", – говорить Олександр Островський.

Крім того, довіра до девелопера свідчить про те, що клієнтам відгукується його філософія – створення не просто житла, а середовища, яке формує нові сценарії життя. Комплекси LEV Development – це органічне поєднання архітектури, природи, мистецтва та сервісу заради формування культури добросусідства та спільноти однодумців.

"Ми створюємо не квадратні метри, ми створюємо сценарії життя. Простір має змінювати людину, її звички та навіть думки", – наголошує Василь Левицький.

LEV Development – це яскравий приклад українського девелопера, який навіть у складні часи формує нові стандарти якості життя та впливає на культуру міського середовища. Дізнатися більше про проєкти LEV Development та знижки на старті бронювання можна за телефоном: 067 0000 242. Також звертайтеся у відділи продажу за адресами:

с. Сокільники, вулиця Героїв Крут, ЖК Feel House;

м. Львів, вулиця Малоголосківська, 30, ЖК OBRIY;

м. Львів, вулиця Пилипа Орлика, 30, ЖК Silent Park;

м. Винники, вулиця Галицька.