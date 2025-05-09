LEROY MERLIN та БФ Solidarity реалізували благодійні проєкти на майже 100 млн грн у 2024
Мета LEROY MERLIN Україна спільно з благодійним фондом Solidarity — не просто допомогти українцям пережити наслідки війни, а й якнайшвидше відновити гідне життя. Фонд був створений компанією у відповідь на воєнні виклики в Україні восени 2022 року. Спільно реалізовано вже кількадесят проєктів. У 2024 році сума благодійної допомоги становила 98,9 мільйонів гривень.
Відновлення зруйнованого
LEROY MERLIN Україна спільно з фондом Solidarity беруть участь у відновленні соціальної інфраструктури й житла, пошкоджених унаслідок бойових дій. У Бучі та Ірпені вже відбудували кілька десятків житлових будинків, а також амбулаторію та школу в Києві, що були зруйновані обстрілами. У Калинівському ліцеї, де навчаються понад 1000 дітей, збудовано сучасне укриття. В Одесі, де через обстріли 50 родин залишилися без житла, фонд допоміг відновити пошкоджений будинок. Також відбудовані помешкання для мешканців Чернігівщини, які були повністю зруйновані під час окупації.
Реабілітація — шлях повернення до життя
Один із найважливіших напрямків діяльності фонду Solidarity за підтримки ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна — створення реабілітаційних просторів. У 2024 році за підтримки фонду та компанїї у Києві відкрили TYTANOVI rehab — центр для підтримки військових та цивільних із травмами війни. Загальна сума допомоги становила 3,5 мільйони гривень: було закуплено матеріали для ремонту приміщення площею 500 квадратних метрів, де щомісяця проходять реабілітацію понад 100 пацієнтів.
Також у Києві відкрився "РеабіЦентр" — сучасний медичний простір для тяжко поранених військових. Центр облаштований відповідно до будівельних норм: кабінети терапії, душові, кухня для людей з порушенням опорно-рухового апарату, кімнати психологічного розвантаження. Облаштована зручна інфраструктура для людей з інвалідністю. Під час відкриття центру голова благодійного фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден зауважив:
"За даними благодійної організації Houp Foundation, через війну серйозних поранень зазнали 200 тисяч людей, а ампутації потребують близько 10%. Ми розуміємо масштаби цієї проблеми та нагальність її розв'язання. Тому команда Solidarity без роздумів відгукнулася на звернення представників Інституту травматології та ортопедії та наших партнерів "Можемо разом". Ми пишаємося результатами співпраці й надалі докладатимемо якнайбільше зусиль для того, щоб кожен поранений українець мав доступ до якісної реабілітації".
Загальна сума допомоги становила 3,9 мільйона гривень.
Фонд Solidarity за підтримки LEROY MERLIN Україна також підтримали створення у Києві унікального реабілітаційно-освітнього центру "Трініті ХАБ" для людей, які втратили зір через війну. На проєкт було спрямовано 1,7 мільйона гривень: закуплено меблі, матеріали для облаштування кухонь, ванних і туалетів, адаптованих для людей з інвалідністю. У центрі одночасно можуть займатися до 60 осіб. Для них створили простори для навчання мобільності, самостійного побуту, реабілітації.
Тепло, що рятує: обігрівачі для прифронтових регіонів
Після масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України БФ Solidarity за підтримки LEROY MERLIN оперативно надали 547 портативних печей-обігрівачів для шкіл, лікарень, центрів допомоги у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях. Для забезпечення роботи обігрівачів додатково передано 6000 літрів палива. Сума допомоги сягла 8,5 мільйона гривень.
Допомога від БФ Solidarity та LEROY MERLIN Україна — це більше, ніж благодійність. Це турбота, відповідальність і реальні зміни у житті тисяч людей, що дає шанс вистояти у найскладніші часи.