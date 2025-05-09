LEROY MERLIN та БФ Solidarity реалізували благодійні проєкти на майже 100 млн грн у 2024

Мета LEROY MERLIN Україна спільно з благодійним фондом Solidarity — не просто допомогти українцям пережити наслідки війни, а й якнайшвидше відновити гідне життя. Фонд був створений компанією у відповідь на воєнні виклики в Україні восени 2022 року. Спільно реалізовано вже кількадесят проєктів. У 2024 році сума благодійної допомоги становила 98,9 мільйонів гривень.

Відновлення зруйнованого

Будинок в Ірпіні, вул. Київська, 51. Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна

LEROY MERLIN Україна спільно з фондом Solidarity беруть участь у відновленні соціальної інфраструктури й житла, пошкоджених унаслідок бойових дій. У Бучі та Ірпені вже відбудували кілька десятків житлових будинків, а також амбулаторію та школу в Києві, що були зруйновані обстрілами. У Калинівському ліцеї, де навчаються понад 1000 дітей, збудовано сучасне укриття. В Одесі, де через обстріли 50 родин залишилися без житла, фонд допоміг відновити пошкоджений будинок. Також відбудовані помешкання для мешканців Чернігівщини, які були повністю зруйновані під час окупації.

Реабілітація — шлях повернення до життя

Один із найважливіших напрямків діяльності фонду Solidarity за підтримки ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна — створення реабілітаційних просторів. У 2024 році за підтримки фонду та компанїї у Києві відкрили TYTANOVI rehab — центр для підтримки військових та цивільних із травмами війни. Загальна сума допомоги становила 3,5 мільйони гривень: було закуплено матеріали для ремонту приміщення площею 500 квадратних метрів, де щомісяця проходять реабілітацію понад 100 пацієнтів.

Медичний простір "РеабіЦентр". Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна

Також у Києві відкрився "РеабіЦентр" — сучасний медичний простір для тяжко поранених військових. Центр облаштований відповідно до будівельних норм: кабінети терапії, душові, кухня для людей з порушенням опорно-рухового апарату, кімнати психологічного розвантаження. Облаштована зручна інфраструктура для людей з інвалідністю. Під час відкриття центру голова благодійного фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден зауважив:

"За даними благодійної організації Houp Foundation, через війну серйозних поранень зазнали 200 тисяч людей, а ампутації потребують близько 10%. Ми розуміємо масштаби цієї проблеми та нагальність її розв'язання. Тому команда Solidarity без роздумів відгукнулася на звернення представників Інституту травматології та ортопедії та наших партнерів "Можемо разом". Ми пишаємося результатами співпраці й надалі докладатимемо якнайбільше зусиль для того, щоб кожен поранений українець мав доступ до якісної реабілітації".

Реабілітаційний центр "Трініті ХАБ". Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна

Загальна сума допомоги становила 3,9 мільйона гривень.

Фонд Solidarity за підтримки LEROY MERLIN Україна також підтримали створення у Києві унікального реабілітаційно-освітнього центру "Трініті ХАБ" для людей, які втратили зір через війну. На проєкт було спрямовано 1,7 мільйона гривень: закуплено меблі, матеріали для облаштування кухонь, ванних і туалетів, адаптованих для людей з інвалідністю. У центрі одночасно можуть займатися до 60 осіб. Для них створили простори для навчання мобільності, самостійного побуту, реабілітації.

Тепло, що рятує: обігрівачі для прифронтових регіонів

Після масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України БФ Solidarity за підтримки LEROY MERLIN оперативно надали 547 портативних печей-обігрівачів для шкіл, лікарень, центрів допомоги у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях. Для забезпечення роботи обігрівачів додатково передано 6000 літрів палива. Сума допомоги сягла 8,5 мільйона гривень.

Допомога від БФ Solidarity та LEROY MERLIN Україна — це більше, ніж благодійність. Це турбота, відповідальність і реальні зміни у житті тисяч людей, що дає шанс вистояти у найскладніші часи.