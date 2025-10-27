LEROY MERLIN створює середовище зростання та розвитку для кожного співробітника

Війна не скасувала людяності — вона її загострила. За таких часів справжня сила компанії проявляється через ставлення до своїх співробітників. Мережа ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна, що входить до французької групи ADEO, демонструє приклад європейської корпоративної культури, яка працює навіть у кризу.

" Принцип Human First лежить в основі кожного рішення. Це означає, що ми ставимо людину в центрі нашої стратегії: працівників, клієнтів, партнерів, що втілюється в сильному фокусі на особистій самореалізації, добробуті та визнанні ", — пояснює CEO LEROY MERLIN UKRAINE Аксель Берналь.

Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN в Україні

Люди — головна цінність

Коли француженка Аксель Берналь приїхала в Україну у 2023 році, її перше рішення було — створити потужну HR-команду.

"Без потужної HR-функції компанія не може розвиватися. Люди мають відчувати, що їх чують, підтримують і допомагають зростати", — впевнена пані Берналь.

З цього розпочалося перетворення внутрішньої культури: компанія оновила системи навчання, кар'єрного розвитку та запровадила програму "Премія за прогрес" — це бонус у розмірі відсотка від зарплати, який відповідає відсотку прогресу товарообороту.

Щомісяця колективи збираються разом, щоб обговорити результати і зрозуміти, як формується винагорода.

"Навіть під час війни компанія ділиться своїм успіхом зі всіма співробітниками. Це унікальне явище для українського ринку", — зауважує Берналь.

Розвиток через довіру

ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна активно інвестує в розвиток своєї команди. Працівники навчаються, отримують менторську підтримку та мають можливість кар'єрного зростання всередині компанії.

"Я глибоко вірю в силу внутрішніх промоцій, адже сама пройшла схожий шлях. У нас 60% управлінських посад заповнюються через підвищення зсередини", — зазначає CEO.

Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN в Україні

Культура співучасті

У 2025 році ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна приєдналася до глобальної програми All Adeo, що перетворює працівників на співвласників компанії.

"Її суть у тому, що кожен співробітник є співтворцем результату й отримує частку створеної цінності", — пояснює Берналь.

Цього року кожному працівнику нарахували по 466 євро — не як бонус, а як частину колективного прибутку. Через три роки ці кошти можна буде інвестувати у внутрішній фонд Valadeo й стати акціонером компанії.

"Розмір бонусу розподілений між усіма однаково, незалежно від країни чи посади — тут усі рівні", — наголошує пані Берналь.

Для команди це стало не лише фінансовим стимулом, а й емоційним сигналом — компанія довіряє людям і ділиться з ними успіхом.

Турбота про людей під час війни

У компанії діє ціла система підтримки співробітників — корпоративні активності, дні масажу, фруктові дні, піца-вечірки, психологічна допомога.

"Реакція людей підтвердила, що ці рішення були правильними. В Україні особливо важливо підтримувати фізичне й ментальне здоров'я команди", — зазначає CEO.

ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна доводить: європейська корпоративна культура — це не про офіси й формати, а про щирість, довіру та повагу до людини.