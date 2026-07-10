"Квиток до ЄС": в Україні стартує навчальна програма для аграріїв про вимоги європейського ринку

ЄБРР та Швейцарія у співпраці з компанією "НІБУЛОН" та за експертної підтримки AV Group запускають безкоштовну практичну програму для агровиробників – "Квиток до ЄС".

Програма створена як відповідь на трансформацію аграрного ринку: європейські покупці, трейдери та фінансові інституції вже працюють за новими правилами, де важлива не лише продукція, а й прозорість, простежуваність і зрозумілі процеси в усьому ланцюгу постачання.

"Квиток до ЄС" – це практична інфраструктура підготовки агровиробників до цих умов. Без теорії заради теорії із фокусом на тому, як господарству вже сьогодні відповідати вимогам ринку і працювати за правилами, які застосовуються в ЄС.

"НІБУЛОН" у цій моделі як системний гравець і частина ринкової інфраструктури, послідовно впроваджує стандарти роботи – від поля до елеватора і далі до глобального ринку – та масштабує їх на свої ланцюги постачання. Це формує єдину логіку роботи ринку: зрозумілу, прозору і співставну з європейською.

"Доступ до європейських ринків сьогодні визначається не лише якістю продукції, а й спроможністю бізнесу працювати прозоро та відповідально, дотримуючись ESG-принципів. Разом із нашими партнерами ми допомагаємо українським агровиробникам впроваджувати практики, які відкривають нові можливості для інтеграції в сучасні ланцюги постачання та співпраці з міжнародними ринками. Для ЄБРР підтримка таких змін є важливим внеском у розвиток стійкого та конкурентного малого і середнього бізнесу в Україні", – Катерина Рігг, керівниця напряму розвитку та підтримки МСП ЄБРР в Україні.

" Сьогодні ми бачимо потенціал у тому, щоб ділитися з українськими агровиробниками своїми внутрішніми практиками, які постійно вдосконалюємо у власній роботі. Адже "НІБУЛОН" – це вертикально інтегрована компанія: ми не лише логісти та трейдери, а й самі є агровиробниками і системно інвестуємо в цей напрям. Побачивши необхідність змінюватися зсередини, ми разом із партнерами формуємо і впроваджуємо ці підходи у всьому ланцюгу постачання ", – коментує Володимир Славінський, директор з торгівлі "НІБУЛОНу" .

Програма охоплює ключові елементи цієї трансформації:

простежуваність продукції "від поля до покупця";

екологічні та соціальні практики (ESG) як частину операційної діяльності;

стандарти управління і документацію, що відповідають вимогам міжнародних ринків;

підготовку до роботи з покупцями та фінансовими установами.

Учасники проходять індивідуальну діагностику, працюють із консультантами над власними процесами і отримують готовий пакет інструментів: від шаблонів документів до практичних чеклістів, які залишаються у використанні після завершення програми.

Для агровиробника це означає:

збереження і розширення доступу до ринку ЄС;

кращі умови роботи з покупцями;

вищу готовність до залучення фінансування;

можливість продавати продукцію з більшою доданою вартістю.

"НІБУЛОН" інвестує у розвиток своїх постачальників, формуючи ланцюги постачання, які працюють за єдиними стандартами і відповідають вимогам європейського ринку.

"Квиток до ЄС" – це про системну підготовку до майбутнього, яке вже настало.

Ініціатива впроваджується ЄБРР за фінансування Швейцарії через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Італія, Ірландія, Корея, Люксембург, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Швейцарія, Швеція, Японія та ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР) у співпраці з "НІБУЛОН" та реалізується компанією AV Group.

Детальна інформація про "Квиток до ЄС", а також форма для заявки на участь - на сайті програми.



"НІБУЛОН" – один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України зі 100% українським капіталом. Єдина українська компанія, яка бере участь у Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP).

AV Group – консалтингова компанія, яка понад 10 років допомагає бізнесу впроваджувати принципи сталого розвитку, ESG та "зелених" інвестицій.