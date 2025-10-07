Купуй наше: ТОП-8 лікарських препаратів українських виробників на осінь та зиму

Фото: pixabay.com

Видання Delo.ua випустило підбірку популярних ліків напередодні розпалу осінньо-зимових захворювань (грип, ГРВІ і т.д.).

Медіа відзначило, що цей період традиційно підвищує навантаження на систему охорони здоров’я та сімейні бюджети українських сімей. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, у сезоні 2024–2025 на грип та ГРВІ переважно хворіли діти 5–14 років (понад 1,5 млн випадків) та дорослі віком 30–64 роки (1,23 млн випадків).

На порталі наголосили, що у цих умовах зростає попит на доступні лікарські засоби, вироблені в Україні.

Частина доступних препаратів з рейтингу включена до програми "Національний кешбек", яка дозволяє отримати компенсацію за їх придбання.

За даними Delo, у ТОП-8 українських ліків для сімейної аптечки входять:

Цитрамон У ("Лубнифарм") – жарознижувальний та протизапальний засіб; від 21,1 грн.

Парацетамол ("Здоров’я") – класичний препарат проти температури та болю; від 24,3 грн.

Бромгексин ("Монфарм") – засіб від кашлю; від 9,9 грн.

Мефенамінова кислота ("Фітофарм") – протизапальний засіб; від 75,5 грн.

Септефрил (Борщагівський ХФЗ) – антисептик для горла та ротової порожнини; від 19 грн.

Анальгін ("Червона зірка") – знеболювальний препарат; від 18,5 грн.

Амброксол ("Здоров’я") – відхаркувальний засіб; від 16 грн.

Ібупрофен (БХФЗ) – протизапальний і жарознижувальний препарат; від 77,7 грн.

Базовий набір ліків для осінньо-зимового періоду обійдеться споживачам у близько кількасот гривень, що комфортно для більшості домогосподарств. Подібна цінова доступність дозволить не тільки відреагувати на захворювання, але й підготуватись до них – перевірити термін придатності наявних лікарських засобів та, за необхідності, замінити їх на придатні за строком препарати.

Перелік препаратів, викладений вище, має рекомендаційний характер. Тож видання закликає громадян України не займатись самолікуванням та обов’язково консультуватись із лікарем.

Підтримка вітчизняного фармвиробника означає не лише забезпечення потреб українців у сезон зростання захворюваності, а й зміцнення економічної стійкості країни під час війни.