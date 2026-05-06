Кращі роботодавці України: Київстар переміг у номінації "Вибір експертів" рейтингу Forbes

Київстар – один із кращих роботодавців за версією рейтингу Forbes Ukraine та robota.ua "Топ-50. РоботодавецьРоку 2026". Компанія також отримала спеціальну відзнаку та стала переможницею у номінації "Вибір експертів".

До рейтингу Топ-50 увійшли компанії, відібрані серед 370 роботодавців, що працюють на українському ринку.

" Разом із командою ми щодня формуємо майбутнє компанії. Київстар сьогодні задає темп у багатьох напрямах: від запуску інноваційних рішень, таких як Direct to Cell, до стратегічних кроків на глобальному рівні, зокрема виходу на NASDAQ. Це особливо важливо в умовах, коли українці вже п'ятий рік живуть і працюють під час повномасштабної війни. Тому ми докладаємо максимальних зусиль, аби забезпечити надійну підтримку працівників та створити гідні умови, де кожен може розвиватися та відчувати стабільність", − коментує Оксана Олійник, CHRO Київстар.

За результатами оцінювання компанія отримала максимальні бали за соціальний пакет, підтримку співробітників під час війни та відкритість. Також високі оцінки роботодавець отримав за умови праці та відчуття захисту.

Київстар послідовно дотримується підходу відповідального роботодавця, забезпечує комплексну підтримку співробітників. Компанія реалізує програми матеріальної та нематеріальної мотивації, інвестує в навчання і розвиток, а також приділяє значну увагу ментальному здоров'ю працівників і їхніх родин.

Серед ключових фокусів – розвиток інклюзивного середовища та програм DE&I. Зокрема Київстар реалізує ініціативу підтримки співробітників, які стали на захист країни і ветеранів: "4.5.0. Нарешті вдома". Роботодавець відкритий до найму людей з інвалідністю.

Також компанія послідовно реалізує ініціативи на протидію явищу ейджизму на ринку праці. Зокрема проводить програми старту кар'єри для фахівців різних вікових категорій: "БезВагань" – без обмеження за віком та "На старт, увага – кар'єра!" – для студентів. У "Київстар" підкреслюють: головними критеріями для кандидатів залишаються професіоналізм, готовність до розвитку та поділяння цінностей компанії.

Окремий напрям – розвиток відповідального лідерства. У компанії навчають керівників не лише досягати бізнес-результатів, а й будувати довіру, підтримку та ефективну взаємодію з командами.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

