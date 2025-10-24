Консультація лікаря без черг і стресу: онлайн-сервіс "Телемедицина" від apteka911.ua

Без реєстрацій і зайвих нервів. Онлайн-сервіс "Телемедицина" дозволяє швидко отримати консультацію лікаря, електронний рецепт на ліки.

Онлайн-медицина перестала бути майбутнім — вона вже стала частиною нашого сьогодення. Все більше українців обирають консультації лікаря онлайн: лише за час повномасштабної війни через сервіс "Телемедицина" від apteka911.ua до лікарів звернулося близько 190 тис. пацієнтів, а з 2018 р. — уже понад 210 тис. Тільки впродовж 2025 р. лікарі надали 51 тис. консультацій.

Цей сервіс дозволяє швидко отримати поради кваліфікованого фахівця, електронний рецепт — без черг і без поїздок до клініки.

"Онлайн-консультації особливо важливі для жителів прифронтових територій і тих, хто обмежений у пересуванні. Ми можемо зорієнтувати людину навіть у невідкладних випадках до приїзду швидкої. Це теж допомога", — розповідає Ірина Турумкулова , медичний директор Медичного центру "Український центр телемедицини" .

Як це працює?

Сервіс функціонує максимально просто. Пацієнт залишає заявку на apteka911.ua або через чат-бот "Аптека 9-1-1" у Viber чи Telegram, обирає зручний формат — телефон, чат або відеозв'язок — і вже за кілька хвилин отримує телеконсультацію.

"До нас може звернутися будь-хто: і українці в Україні, і ті, хто зараз за кордоном. Навіть іноземці, які перебувають в Україні. Достатньо лише номера телефону" , — додає Ірина Турумкулова.

Сервіс працює щодня з 7:00 до 24:00, консультація в чаті відбувається практично миттєво, а телефоном чи відеозв'язком - впродовж 2 годин, чи в обраний час пацієнтом. Послуга повністю безоплатна, дані пацієнта надійно захищені й зберігаються лише в особистому кабінеті.

Які питання вирішують онлайн?

Найчастіше українці звертаються до телемедицини через сезонні захворювання, проблеми з травленням, серцево-судинні хвороби чи висипання. Також популярними є е-рецепти за програмою "Доступні ліки".

За результатами консультації можна:

отримати е-рецепт;

підібрати ліки чи аналоги за діючими речовинами;

розшифрувати аналізи;

проконсультуватися щодо застуди, температури, травм, висипань чи інших симптомів ;

отримати ще одну думку лікаря.

Важлива порада лікаря

Найпоширеніша помилка пацієнтів — пасивність під час консультації.

"Щоб допомога була максимально ефективною, важливо детально описати симптоми, відповідати на запитання лікаря й надавати фото або результати аналізів. Навіть кілька простих порад фахівця можуть уберегти від серйозних проблем", — підкреслює Ірина Турумкулова.

Онлайн-консультації стали для українців не просто зручністю, а інструментом турботи про здоров'я — швидким, безпечним і безоплатним.

apteka911.ua — медична інформаційна система, яка робить медицину доступною для кожного.

Лікар може прийняти рішення про виписування рецепта дистанційно після попереднього консультування (обстеження) пацієнта, якщо це не суперечитиме галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я, затвердженим МОЗ. Медична допомога надається закладом охорони здоров'я Медичним центром "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ", що є відокремленим підрозділом ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ" (ліцензію видано наказом МОЗ від 31.08.2018 № 1581).