Компанія Nemiroff, Святослав Вакарчук і проєкт "Птахи" підтримали медиків "Азову"

Порятунок життя захисників на передовій — одне з найважливіших завдань фронтових медиків. У межах спільного благодійного проєкту, ініційованого Святославом Вакарчуком, волонтеркою Татою Кеплер та брендом Nemiroff, вдалося зібрати й передати 3 мільйони гривень на закупівлю критично необхідного медичного обладнання для мобільного шпиталю на передовій. Отримувачем допомоги стала передова хірургічна група 1-го корпусу НГУ "Азов".

Кошти були зібрані під час концертного туру Святослава Вакарчука "Нове. Знайоме" у травні 2025 року. Частину суми склали надходження з продажу квитків та донатів відвідувачів концертів, а решту додав бренд Nemiroff — щоб допомога надійшла оперативно.

На зібрані кошти закуплено операційне світло, налобний окуляр і бінокуляр, відеобронхоскоп, електрохірургічну систему (лігашу), гематологічний аналізатор, операційний стіл, газоаналізатор крові та необхідні витратні матеріали — усе, що дозволяє проводити операції та рятувати поранених безпосередньо на передовій.

За словами засновниці проєкту "Птахи" Тати Кеплер, придбане обладнання суттєво допоможе хірургам корпусу "Азов".

"Бюджет усього обладнання, яке нам треба закупити, — близько 27 млн грн. Станом на сьогодні ми, за допомогою Славка, Nemiroff та інших донорів, закрили майже 8 млн грн. Але залишилося ще 19 млн. І це тільки початок", — зауважує Тата Кеплер, підкреслюючи, що медичного обладнання на фронті завжди бракує.

"Це все обладнання вкрай необхідне. Ми дуже вдячні за надану допомогу, але маємо розуміти: на жаль, цього недостатньо — потрібно ще більше" , — зазначає Євген Діденко, начальник медичного корпусу "Азов".

Як каже Святослав Вакарчук, така синергія можлива, коли об'єднуються великий комерційний бренд, люди мистецтва і професійний благодійний фонд Тати Кеплер:

"Ми разом продовжуємо робити важливі речі для України", — зазначив артист.

Що ж до бренду Nemiroff — для нього це не перша подібна ініціатива. Із початку повномасштабної війни компанія системно підтримує лікарні та волонтерські проєкти.

"Це наш соціальний обов’язок — допомагати медичними інструментами та підтримувати медичні заклади. Ми розуміємо, що війна — це велика трагедія, і багато людей потребують, зокрема, й медичної допомоги — у першу чергу військові, але й цивільні також. Це наша щоденна робота. Ми — як бренд, як компанія — є частиною України. Наш нескорений дух ми маємо підтримувати. Саме тому долучаємося", — резюмував результати ініціативи генеральний директор компанії Nemiroff Юрій Сорочинський, подякувавши Святославу Вакарчуку та Таті Кеплер за допомогу в цій добрій справі.

Саме небайдужість та синергія бізнесу, культури й волонтерів дає шанс на життя нашим захисникам і захисницям.