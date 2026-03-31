Компанія МХП сплатила 10,3 млрд грн податків за 2025 рік

МХП стабільно працює і робить суттєвий внесок у фінансово-економічну стабільність України протягом усієї великої війни.

У 2025 році підприємства групи МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 10,3 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 36% більше, ніж у 2024 році.

За період повномасштабного вторгнення, з 2022 по 2025 рік включно, обсяг податків, сплачених МХП, сягнув 28,5 млрд грн.

" МХП усвідомлює свою роль у підтримці економіки країни і щороку ми робимо системний внесок у бюджети всіх рівнів. Це посилює стійкість держави в умовах війни. У цій підтримці МХП демонструє стабільну динаміку – протягом повномасштабного вторгнення обсяг сплачених компанією податків рік до року зростає щонайменше на 25%. Для нас це така ж відповідальність, як і забезпечення робочих місць десяткам тисяч українців, підтримка продовольчої безпеки, інвестиції у розвиток власного бізнесу та бізнесу партнерів, підтримка військових та ветеранів, розвиток громад і підтримка української культури. І ми робимо це системно, створюючи довгострокову цінність для України ", – зазначає Вікторія Капелюшна , заступниця CEO та фінансова директорка МХП.

Щоб залишатися бізнесом, який підтримує економіку, МХП стабільно працює в Україні й продовжує інвестувати у виробничу ефективність, цифрову трансформацію та розвиток продуктів із доданою цінністю. Компанія забезпечує 32 тисячі робочих місць в Україні і системно підтримує військових, ветеранів та їхні родини через програму "МХП Поруч".

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Експортує продукцію в понад 80 країн світу. Є лідером з виробництва курятини у Європі.

Земельний банк МХП становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".