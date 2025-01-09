Компанії США оголосили про найменшу кількість найманих працівників у 2024 році за майже десятиліття

Американські компанії скоротили плани найму на роботу в 2024 році, оскільки роботодавці оголосили про найменший приріст персоналу за майже десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

Щомісячні дані Challenger, Gray & Christmas показали, що минулого року фірми оголосили про плани найняти 769 953 працівників, що є найменшим показником з 2015 року.

Скорочення робочих місць також посилилося: роботодавці планують ліквідувати 761 358 позицій - на 5,5% більше, ніж у 2023 році.

Звіт, опублікований у четвер, ґрунтується на останніх даних, що свідчать про помірний попит на робочу силу, оскільки бізнес залишається обережним напередодні січневих змін у Білому домі.

Скорочення чисельності персоналу в минулому році очолили технологічні компанії, які оголосили про скорочення майже 134 000 робочих місць. Проте ця цифра на 20,3% менша, ніж у 2023 році.

На другому місці - охорона здоров'я, де було скорочено 51 600 робочих місць, а в автомобільному секторі було зареєстровано близько 48 200 звільнень на тлі переходу на електромобілі та постійних перебоїв у ланцюгах поставок, йдеться у звіті.

"Ринкові/економічні умови" були найпоширенішою причиною скорочення робочих місць у 2024 році, яка торкнулася близько 150 000 позицій. На другому місці - "скорочення витрат", на яке припадає понад 148 000 скорочень.