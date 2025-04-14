Комбінат Фірташа втратив дозвіл на видобуток титану

Держгеонадра припинила дію дозволу Мотронівського ГЗК на видобуток титанових руд Малишевського родовища у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у наказі Держгеонадр.

Надрокористувачі відтепер зобов’язані зупинити проведення робіт з користування надрами протягом десяти робочих днів.

Кінцевим бенефіціарним власником Мотронівського ГЗК є Дмитро Фірташ.

Раніше, президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 24 червня 2024 року про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

Припинення дозволу на видобуток титанових руд сталося на підставі економічних санкцій, які Зеленський підписав торік у червні, йдеться у наказі Держгеонадр.

Нагадаємо:

Компанія Group DF вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні.