Команда важливіша за стратегію: три уроки з книги Артура Лупашка "Більше ніж команда"

Роки війни перетворили український бізнес на постійний експеримент. Жоден бізнес-план не витримує перевірки тривогами, обстрілами чи блекаутами. Виживають не ті, хто мав "ідеальну стратегію", а ті, хто мав команду, готову діяти разом.

Саме про це – книга "Більше ніж команда" українського підприємця Артура Лупашка, засновника Ribas Hotels Group. У ній зібрано 18 історій компаній, які працюють попри все: від Banda та Work.ua до Netpeak, Gasanova, "Повернись живим", "Госпітальєрів" і Укрзалізниці.

Це не глянцеві історії успіху. Це відверті розмови про те, як бізнеси втрачали людей, переосмислювали культуру, змінювали стратегії, помилялися й починали знову.

Урок 1. Команда сильніша за процеси

Коли в лютому 2022 року країна зупинилася, Укрзалізниця опинилася в епіцентрі наймасштабнішої евакуації в сучасній історії. Процедур для цього не існувало. Команда створювала їх на ходу: нові маршрути, нові стандарти безпеки, навіть система психологічної підтримки для тисяч працівників.

Цей досвід показав: жодні документи не замінять команди, яка здатна брати на себе відповідальність у невідомому.

Урок 2. Культура – не про "плюшки"

Banda, одна з найвідоміших креативних агенцій України, у кризі переглянула внутрішню комунікацію. Старі моделі, що працювали "в мирний час", почали руйнувати команду.

Висновок виявився простим: культура – це не офісні розваги, а цінності та довіра, які тримають людей разом у момент найбільшого тиску.

Урок 3. Помилки можна конвертувати в розвиток

Netpeak Group, IT-компанія з понад 1500 співробітниками, зробила ставку на відкритість. Тут факапи не замовчують – їх обговорюють, аналізують і перетворюють на інструмент росту. Відмова від культури "покарань" дозволила компанії зберегти довіру і швидше знаходити рішення навіть у кризові моменти.

Чому ця книга важлива саме зараз

"Більше ніж команда" не пропонує універсальних рецептів. Але вона показує, що український бізнес дорослішає: замість ховати проблеми, компанії починають їх проговорювати. І саме ця чесність формує нову бізнес-культуру.

Автор Артур Лупашко, який розвиває компанію Ribas Hotels Group підсумовує: "Ця книжка – не про красиві історії. Вона про силу команд, які залишаються разом, навіть коли розкидані по світах".

Для керівників, HR-директорів і команд, які шукають реальні українські кейси, ця книжка може стати практичним орієнтиром: як впоратись із труднощами не завдяки, а разом із людьми.