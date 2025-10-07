Коли людей бракує всюди: як аптечні мережі долають кадровий дефіцит

Дефіцит кадрів в Україні став реальністю для всіх галузей, де потрібна фізична присутність працівників: виробництво, логістика, роздрібна торгівля, медицина. На відміну від креативних індустрій, де фахівці можуть працювати віддалено з будь-якої точки світу, аптечний ритейл потребує спеціалістів безпосередньо в Україні. Незважаючи на те, що багато фармацевтів виїхали за кордон, та зростаючу конкуренцію за фахівців, українські аптечні мережі інвестують у розвиток персоналу, будуючи цілі освітні екосистеми для своїх співробітників.

Роль професії фармацевт

Роль фармацевта сьогодні суттєво трансформувалася: він є консультантом, порадником і часто першою психологічною підтримкою для клієнта. Люди приходять в аптеку не лише за ліками, а й за порадою, розумінням, емпатією. Це вимагає набагато більше навичок – від глибокого знання фармакотерапії, фармакології, фармацевтичної хімії до емоційного інтелекту та комунікативних компетенцій. Саме тому аптечні мережі роблять все можливе для підвищення кваліфікації своїх працівників, розуміючи: сьогодні співробітник – це не ресурс, а головний капітал компанії.

Як аптеки борються з "кадровим голодом" без компромісів

Потужні системи розвитку персоналу охоплюють усі етапи кар'єрного шляху. Аптечні рітейлери створюють потужні корпоративні університети всередині з доступністю 24/7 до вебінарів, інтерактивних курсів та онлайн-тренажерів.

"Ми розробляємо формати партнерства з навчальними закладами. В рамках проєкту "Вища ліга" для співробітників допоміжних ролей "Аптека 9-1-1" та провідні навчальні заклади України об'єднали зусилля задля боротьби з "кадровим голодом" у фармацевтичній галузі без компромісів щодо освіти. Це стратегія на випередження: внесок у розвиток професії фармацевт та надання підтримки всім, хто має бажання здобути освіту та підвищувати кваліфікацію", – коментує директорка з корпоративних комунікацій "Аптека 9-1-1" Валентина Йовенко. "Програми "Вища Ліга", "Кар'єрний ліфт", менторство від досвідчених фахівців - все це входить в корпоративну програму "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1" і є інструментами підтримки професійних стандартів у важкі часи".

В умовах, коли ринок праці належить кандидату, аптечні мережі змушені змінювати вектор управління, бути інноваційними та унікальними. Часи, коли можна було просто "найняти людину на місце", минули безповоротно. Сьогодні виграє той, хто інвестує в розвиток, створює комфортні умови праці та дає можливості для професійного зростання.

"Ми розробили комплексну систему навчання для фармацевтів, яка працює з фахівцями різних рівнів. В Навчальному центрі з адаптації співробітників, якому вже понад 10 років, ми створюємо реальні умови роботи з першого дня. Класи обладнані так, щоб новачки працювали зі справжніми касовими програмами та в моделі реальної аптеки. Навчання проходить впродовж інтенсивного тижня (40 годин теорії та практики)", – ділиться досвідом Валентина Йовенко. "Наш комплексний підхід в роботі зі спеціалістами отримав зовнішнє визнання: "Аптека 9-1-1" увійшла у рейтинги найкращих роботодавців премії "HR-бренд Україна 2024" та в "ТОП-25 роботодавців серед молоді, рейтинг StudPoint".

Аптечні мережі інвестують не просто в навчання, а в людей – створюють умови, де кожен може рости професійно та будувати довгострокову кар'єру в фармації.