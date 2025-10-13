KLR Bus представив Україну на Busworld Europe 2025

560 учасників із 40 країн світу зібрала міжнародна виставка Busworld Europe 2025 у Брюсселі (Бельгія). Це знакова подія у світі пасажирського транспорту і про те, що відбувалося на заході в цілому та українському стенді, зокрема, розповів засновник компанії – українського оператора пасажирських перевезень KLR Bus Андрій Хоркавий.

Хоркавий зазначив, що головна мета Busworld Europe – створити аутентичну фахову платформу, яка об’єднує виробників автобусів та агрегатів, операторів перевезень, розробників та виробників технологічного обладнання, IT-фахівців, дизайнерів та багатьох інших.

За його словами, цьогоріч виставка була наймасштабнішою - було представлено понад 250 моделей автобусів від 80-ти виробників зі всього світу.

"Для нас участь у виставці - це не стільки про імідж, скільки про формування дорожньої карти KLR Bus щодо оновлення нашого автопарку з урахуванням тих викликів, які стоять перед українськими перевізниками. Це прямі контакти з СEO компаній-виробників, це повноцінний benchmarking стандартів безпеки та інклюзії - усього сервісу, який ми надаємо нашим клієнтам", - сказав Хоркавий.

Засновник KLR Bus відмітив зацікавленість та повагу іноземних учасників до українського стенду не лише за представлену техніку, а й за стійкість вітчизняних перевізників у надзвичайних умовах. Відвідувачі відзначали високу дисципліну українських операторів, які іноді під обстрілами, з перебоями зв’язку та в умовах зруйнованої інфраструктури зберігають регулярність руху та користуються довірою у пасажирів.

"Наш головний меседж для іноземних партнерів такий - ми залишаємося надійним партнером, інтегруємо інновації на український ринок, постійно працюючи над безпекою та комфортом для пасажирів. Український ринок насправді технологічно зрілий та вимогливий, і ми можемо стати надійним партнером для реалізації різних пілотних проєктів", - наголосив Андрій Хоркавий.

Він також додав, що трендом останнього часу стала екологізація транспорту і, з огляду на це, особлива увага прикута до електроавтобусів з великим запасом ходу, здатних обслуговувати маршрути понад 800 км.

"Китайська компанія презентувала висококласний туристичний електроавтобус на 55 місць із запасом ходу на 850 км. Це досить немало! Відстань маршруту "Львів - Варшава – Львів" складає 800 км і це привабливий варіант для перевізників, аби замінити свої дизельні автобуси на екологічно чистий вид транспорту. До того ж - це значно скоротить витрати" - розповів Хоркавий.

За його словами, KLR Bus вже довгий час співпрацює з ділером німецького виробника електроавтобусів, а з появою привабливих пропозицій від китайської компанії, в короткостроковій перспективі перевізник може оновити свій автопарк саме за рахунок електробусів.