Кількість банкрутств німецьких компаній різко підскочила на тлі падіння економіки

У 2024 році кількість банкрутств німецьких компаній підскочила майже на 17%, оскільки бізнес в країні не витримав навантаження від скорочення економіки.

Про це пише Bloomberg.

Цей перший показник не містить повних даних на кінець минулого року, коли ситуація, як видається, погіршилася. У жовтні, останньому місяці, за який є повні дані, річне зростання склало 36%, повідомило німецьке статистичне відомство Destatis.

"Нові показники неплатоспроможності є чітким попереджувальним сигналом. Перспективи на 2025 рік також не дають особливих підстав для надії", - йдеться в заяві Асоціації німецьких промислово-торговельних палат.

Лобістська група, відома під німецькою абревіатурою DIHK, підрахувала, що загальна кількість жертв у 2024 році "значно перевищила" 20 000. Цей рівень не порушувався з 2017 року.

Опитування групи показують, що майже дев'ять з 10 компаній очікують стагнації або погіршення умов ведення бізнесу в найближчі місяці, за словами Фолькера Трайера, головного аналітика групи.