Київстар завершив масове використання технології 3G: понад 1 млн абонентів перейшли на 4G

Національний оператор електронних комунікацій Київстар першим в Україні вивів технологію 3G з масової експлуатації. Понад 1 млн абонентів перейшли на 4G, а вивільнений частотний ресурс повністю спрямовано на розвиток LTE-мережі. У результаті доступний для 4G ресурс зріс на 25%, що дало змогу підвищити швидкість і стабільність мобільних сервісів

Відмова від 3G — світова практика розвитку мобільних мереж. Головною причиною такого процесу є значно вища ефективність використання частотного спектру в 4G порівняно з 3G. За даними Глобальної асоціації постачальників мобільного зв'язку (GSA), оператори в усьому світі поступово виводять цю технологію з експлуатації, а Європа є одним із лідерів цього процесу.

Київстар розпочав поетапне згортання 3G ще у 2023 році. Процес охопив усі регіони України, а оператор подбав про прості та комфортні умови для абонентів. За потреби вони могли безкоштовно замінити стару SIM-картку на USIM із підтримкою 4G, а також оновити смартфон на акційних умовах у магазинах Київстар.

Наразі Київстар завершив масове відключення 3G по всій Україні* і став першим серед усіх українських операторів електронних комунікацій, хто вивів цю застарілу технологію з масової експлуатації. Понад 1 млн користувачів 3G відтепер користуються перевагами 4G. Це означає значно вищу швидкість мобільного інтернету, меншу затримку сигналу та стабільніше з'єднання, зокрема в місцях із високим навантаженням на мережу. 4G також забезпечує кращу якість з'єднання під час руху та в приміщеннях і підтримує технологію VoLTE для якісніших голосових дзвінків.

Важливим результатом проєкту став перерозподіл 20 МГц у діапазоні 2100 МГц на користь 4G. Тепер весь частотний ресурс цього діапазону працює на розвиток 4G-мережі — її швидкість, ємність і покриття.

Згортання 3G стало вагомим чинником зростання швидкості мобільного інтернету в мережі Київстар поряд із системною модернізацією телекомунікаційного обладнання. За статистикою компанії, завдяки цьому перерозподілу швидкість передачі даних у мережі оператора зросла на 20–40% залежно від локації.

За даними Київстар упродовж 2022–2026 років оператор більш ніж удвічі збільшив середню швидкість мобільного інтернету. Станом на серпень 2026 року середня швидкість завантаження даних у мережі наблизилася до 100 Мбіт/с, а в мегаполісах перевищила це значення.

4G є основною технологією мобільного зв'язку в Україні. Київстар продовжить розширювати та модернізувати LTE-мережу, підвищуючи її ємність і швидкість передачі даних. Сьогодні 4G Київстар доступний для понад 96% населення України, а пікова швидкість у мережі сягає до 1 Гбіт/с.

* Для незначної кількості B2B-клієнтів 3G тимчасово зберігається локально з огляду на специфіку розташування обладнання. Перехід таких об'єктів на 4G планується завершити найближчим часом.

Довідка про Київстар:

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,1 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, завершення масового використання технології 3G. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з завершенням масового використання технології 3G, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.