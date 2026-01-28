Київстар запустив тестову зону 5G у Бородянці
Після успішного запуску тестування технології 5G у Львові національний оператор електронних комунікацій Київстар розширяє географію пілотного проєкту та розгортає тестову зону мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління у Бородянці на Київщині.
Громада Бородянки стала прикладом комплексного відновлення, попри те, що у Київській області селище є одним із найбільш постраждалих внаслідок бойових дій та окупації. Тестування 5G у селищі слугуватиме інструментом для апробації цифрових рішень, спрямованих на відновлення інфраструктури та розвиток цифрових сервісів для мешканців і органів місцевого самоврядування.
"Бородянка активно відновлюється, і запуск 5G у селищі відкриває можливість інтегрувати сучасні цифрові рішення вже на етапі відбудови інфраструктури та перевірити, як такі технології можуть бути корисними для громад у процесі відновлення", – зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.
Перед офіційним запуском 5G у Бородянці Київстар провів масштабну підготовку всіх сегментів мережі, включно з перевіркою сумісності обладнання з військовими технологіями. Базові станції нового для України стандарту вже введено в експлуатацію в центральній частині селища та прилеглих мікрорайонах, таким чином тестова 5G-зона від Київстар у Бородянці охопить близько 3,5 км².
Очікувана швидкість передачі даних залежить навантаження на мережу і може сягати від 600 – 700 Мбіт/с до пікових значень 1,5 – 1,7 Гбіт/с. Технологія 5G працюватиме у діапазоні 3500 МГц.
Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати смартфон, який підтримує технологію зі встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття 5G. Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.
Окремо варто відзначити, що в Бородянці забезпечено можливість inbound роумінгу: іноземні абоненти можуть автоматично підключатися до 5G-мережі Київстар за наявності чинних роумінгових угод з їхніми мобільними операторами.
Повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни. Тестування нових технологій не зупиняє розвиток існуючої мережі, тому Київстар продовжить працювати над розширенням 4G-покриття по всій країні.
Довідка про Київстар:
ПрАТ "Київстар" ("Київстар") – провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв’язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON планує інвестувати в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках.
ПрАТ "Київстар" є дочірнім підприємством Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) – першої української компанії, чиї акції торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.
Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 3,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 27 років і визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.
Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.
Застереження
Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, запуску тестової зони 5G у Бородянці. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов’язані з запуском тестової зони 5G у Бородянці, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 18 грудня 2025 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC.