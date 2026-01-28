Київстар запустив тестову зону 5G у Бородянці

Після успішного запуску тестування технології 5G у Львові національний оператор електронних комунікацій Київстар розширяє географію пілотного проєкту та розгортає тестову зону мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління у Бородянці на Київщині.

Громада Бородянки стала прикладом комплексного відновлення, попри те, що у Київській області селище є одним із найбільш постраждалих внаслідок бойових дій та окупації. Тестування 5G у селищі слугуватиме інструментом для апробації цифрових рішень, спрямованих на відновлення інфраструктури та розвиток цифрових сервісів для мешканців і органів місцевого самоврядування.

"Бородянка активно відновлюється, і запуск 5G у селищі відкриває можливість інтегрувати сучасні цифрові рішення вже на етапі відбудови інфраструктури та перевірити, як такі технології можуть бути корисними для громад у процесі відновлення", – зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Перед офіційним запуском 5G у Бородянці Київстар провів масштабну підготовку всіх сегментів мережі, включно з перевіркою сумісності обладнання з військовими технологіями. Базові станції нового для України стандарту вже введено в експлуатацію в центральній частині селища та прилеглих мікрорайонах, таким чином тестова 5G-зона від Київстар у Бородянці охопить близько 3,5 км².

Очікувана швидкість передачі даних залежить навантаження на мережу і може сягати від 600 – 700 Мбіт/с до пікових значень 1,5 – 1,7 Гбіт/с. Технологія 5G працюватиме у діапазоні 3500 МГц.

Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати смартфон, який підтримує технологію зі встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття 5G. Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.

Окремо варто відзначити, що в Бородянці забезпечено можливість inbound роумінгу: іноземні абоненти можуть автоматично підключатися до 5G-мережі Київстар за наявності чинних роумінгових угод з їхніми мобільними операторами.

Повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни. Тестування нових технологій не зупиняє розвиток існуючої мережі, тому Київстар продовжить працювати над розширенням 4G-покриття по всій країні.

Довідка про Київстар:

ПрАТ "Київстар" ("Київстар") – провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв’язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON планує інвестувати в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках. ПрАТ "Київстар" є дочірнім підприємством Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) – першої української компанії, чиї акції торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 3,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 27 років і визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

