Київстар запустив Маркетплейс для бізнесу

Компанія Київстар представила новий Маркетплейс для бізнесу — онлайнплатформу, яка об'єднує найпопулярніші цифрові рішення від партнерів та спрощує підприємцям доступ до надійних бізнес-інструментів.

Маркетплейс створений як зручний каталог перевірених інструментів, де кожен користувач може швидко знайти необхідний сервіс, порівняти кілька рішень і отримати ексклюзивні пропозиції від партнерів. Платформа орієнтована на підприємців, малий і середній бізнес, стартапи та компанії, що масштабуються і потребують інструментів для оптимізації процесів у продажах, маркетингу, клієнтському сервісі та HR.

Як працює Маркетплейс

У кожній категорії сервіси представлені у вигляді структурованих карток. Користувач відразу бачить:

назву продукту;

ключові функції;

тарифи;

інтеграції з іншими сервісами;

кейси використання.

Такий формат дає змогу швидко порівняти кілька сервісів в одній категорії та обрати найбільш відповідний.

Додатковою перевагою Маркетплейсу є ексклюзивні пропозиції від партнерів. Користувачі можуть отримати спеціальні умови — знижки, подовжений тестовий період або додаткові функції.

Заявки на підключення надсилаються через вбудовану форму, після чого система автоматично передає їх партнеру. Це забезпечує швидкий зворотний зв'язок і дозволяє клієнтам оперативно почати роботу з обраним продуктом.

Стартові категорії та плани розвитку

Першими на платформі стали доступні:

CRM-системи;

віртуальні АТС та телефонія.

У найближчих релізах Київстар планує розширити Маркетплейс шляхом нових напрямів, серед яких — маркетингові послуги, HR-платформи, чат-бот конструктори, навчальні рішення та інші диджитал-інструменти.

Запуск платформи має декілька стратегічних цілей. Київстар прагне посилити партнерську взаємодію, створити зручну точку входу для підприємців, які шукають цифрові продукти для масштабування бізнесу.

"Ми створили Маркетплейс, щоб надати бізнесу простий і зрозумілий спосіб вибрати цифрові інструменти в одному місці. Це рішення допоможе підприємцям зекономити час, а партнерам — отримати нових клієнтів. Ми продовжимо розвивати платформу, додаючи нові категорії та рішення", — зазначає Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

