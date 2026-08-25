Київстар запускає окрему eSIM для подорожей у роумінгу

Київстар першим серед українських операторів запускає послугу SIM для подорожей — окрему eSIM для мобільного інтернету в роумінгу. Вона працює у 38 країнах і дозволяє користуватися мобільним інтернетом без регулярної абонплати — користувач сплачує лише за обраний пакет гігабайтів.

SIM для подорожей — це окрема eSIM із новим номером, яка призначена виключно для мобільного інтернету за кордоном. Вона не передбачає дзвінків та SMS. Користувачі самі обирають необхідний пакет інтернету - 5, 10, 20 або 40 ГБ і сплачують лише за нього. При цьому користуватися SIM для подорожей можуть не лише абоненти Київстар — eSIM доступна й абонентам інших мобільних операторів.

Щоб скористатися SIM для подорожей, потрібно придбати її в інтернет-магазині Київстар, встановити eSIM на смартфон із підтримкою цієї технології та активувати її. Після цього мобільним інтернетом у роумінгу можна користуватися в усіх країнах, де доступна послуга.

SIM для подорожей доступна у 38 країнах, зокрема в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Мальті, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Південній Кореї, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції. Також послуга діє у Гваделупі, Мартиніці та Французькій Гвіані. В окремих країнах покриття включає популярні острови та території, зокрема Канарські й Азорські острови, Мадейру, Корсику, Ібіцу, Ватикан і Сан-Марино.

"Мобільний інтернет є однією з основних потреб українців за кордоном. Тому ми хочемо дати користувачам простий вибір: окрему eSIM для подорожей, за якою вони сплачують лише за необхідний пакет інтернету. Важливо, що скористатися цим рішенням можуть не лише абоненти Київстар, а й користувачі інших мобільних операторів", — зазначив CEO Київстар Олександр Комаров.

Київстар продовжує розвивати послуги для абонентів за кордоном та розширювати технологічні можливості роумінгу. Сьогодні абонентам доступні VoLTE у роумінгу, що забезпечує голосові виклики через мережі 4G, а також 5G-роумінг у десятках країн світу. Також абоненти можуть користуватися послугою Роумінг як вдома, яка дозволяє користуватися мобільним зв'язком за кордоном на умовах, наближених до домашнього тарифу.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, про запуск окремої eSIM для подорожей у роумінгу. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані із запуском окремої eSIM для подорожей у роумінгу, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar Group до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 13 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar Group до SEC.

Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.