Київстар вводить посаду Chief Operating Officer: нову роль обійме Володимир Лутченко

Розвиток Kyivstar Group Ltd., масштабування цифрової екосистеми та реалізація технологічних проєктів посилюють вимоги до ефективності операційної компанії Київстар. З цією метою Київстар вдосконалює модель управління та вводить посаду Chief Operating Officer (COO). Нову керівну роль з 2 жовтня 2026 року обійме Володимир Лутченко, який із 2021 року очолює технічну дирекцію Київстар.

На посаді операційного директора Володимир Лутченко відповідатиме за загальну операційну діяльність провідного оператора електронних комунікацій, забезпечення ефективної реалізації бізнес-стратегії, безперервності та надійності роботи мережі, високої якості клієнтського сервісу, а також досягнення операційної ефективності та стійкості бізнесу.

"Телеком-бізнес залишається основою екосистеми Kyivstar Group Ltd., адже саме він створює фундамент для розвитку й масштабування нових цифрових сервісів. Для нас особливо важливо не лише формувати амбітні плани, а й забезпечувати їх швидке та якісне втілення. Саме тому ми прийняли рішення посилити операційне управління Київстар" , — коментує Олександр Комаров, президент Kyivstar Group Ltd .

Володимир Лутченко відповідає за технологічний розвиток Київстар уже понад п'ять років та як CTO відіграв ключову роль у посиленні надійності інфраструктури компанії під час повномасштабної війни. Під його керівництвом було трансформовано мережеву, енергетичну та безпекову архітектуру, впроваджено багаторівневе резервування мережі та посилено кіберзахист. За цей час Київстар значно розширив 4G-покриття, розпочав та успішно завершив проєкт зі згортання технології 3G, запустив пілотні проєкти 5G, модернізував інфраструктуру та впровадив супутникову технологію Starlink Direct to Cell.

"Стратегія набуває справжньої цінності лише через результат. Моє завдання в новій ролі — забезпечити швидку та якісну реалізацію стратегічних пріоритетів компанії, посилюючи операційну ефективність, технологічний розвиток, стійкість бізнесу та якість сервісу для наших клієнтів" , — зазначає Володимир Лутченко .

Володимир має понад 30 років досвіду у сфері електронних комунікацій, є лауреатом низки міжнародних галузевих нагород, зокрема Network X (2022) у номінації Telco Executive of the Year, Mobile Europe (2022) у номінації CTO of the Year, World Communication Awards (2023) у номінації Crisis Response Award та GSMA Global Mobile Awards (2024) за проєкти з підвищення надійності мереж.

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого того, що Київстар вводить посаду Chief Operating Officer. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з тим, що Київстар вводить посаду Chief Operating Officer, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.