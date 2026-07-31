Київстар відкриває офіс у Нью-Йорку для посилення взаємодії з інвесторами та партнерами

Kyivstar Group Ltd, материнська компанія ПрАТ "Київстар", провідного оператора електронних комунікацій України та частини групи VEON, оголосила про відкриття свого офісу в Рокфеллер-центрі у Нью-Йорку. Це важливий етап міжнародного розвитку компанії після історичного виходу на Nasdaq у серпні 2025 року, коли Kyivstar Group Ltd стала першою українською компанією, акції якої почали торгуватися на фондовій біржі США.

Офіс розташований за адресою 1270 Avenue of the Americas — у самому серці одного з провідних світових фінансових та ділових центрів. Нью-йоркський офіс Kyivstar Group Ltd підтримуватиме діяльність компанії у сфері взаємодії з інвесторами та корпоративних комунікацій, а також посилить її присутність у Сполучених Штатах. Він стане платформою для взаємодії з американською інвестиційною спільнотою, бізнес- та галузевими партнерами, а також ширшою міжнародною бізнес-аудиторією. Відкриття офісу також створює додаткові можливості для представлення українського бізнесу та його інвестиційного потенціалу міжнародній спільноті. Водночас офіс не виконуватиме комерційних, контрактних чи операційних функцій від імені Групи.

"Відкриття нашого офісу в Нью-Йорку є важливою віхою на шляху міжнародного розвитку Kyivstar Group Ltd, — зазначив Олександр Комаров, президент Київстар і Kyivstar Group Ltd. — Як компанія, чиї акції торгуються на Nasdaq, ми прагнемо розвивати міжнародну діяльність, залишаючись водночас міцно пов'язаними з Україною. Постійна присутність в одному з ключових фінансових центрів світу допоможе нам зміцнювати відносини з інвесторами та міжнародними партнерами, розширювати співпрацю та доносити до світової бізнес-спільноти історію України як країни інновацій і довгострокових можливостей для розвитку".

Цього літа Київстар відзначає першу річницю історичного лістингу на Nasdaq – події, яка відкрила нову сторінку в історії компанії. За цей час Київстар продовжив розвивати портфель цифрових продуктів та реалізувати стратегічні ініціативи, зокрема розширювати сервіси цифрової охорони здоров'я, розвивати платформу Uklon і впроваджувати нові рішення у сфері зв'язку, серед яких Starlink Direct to Cell.

Символічно, що відкриття офісу відбулося за два дні до оголошення фінансових результатів Kyivstar Group Ltd за другий квартал 2026 року, презентація яких уперше пройде офлайн у Нью-Йорку.

Крім того, новий офіс стане нью-йоркською домівкою для ініціативи "Invest In Ukraine NOW!", започаткованої VEON та Київстар у серпні 2025 року.

Відкриття офісу в Нью-Йорку продовжує міжнародний розвиток Kyivstar Group Ltd та створює нові можливості для взаємодії з глобальною інвестиційною і бізнес-спільнотою, водночас посилюючи представлення України та українського бізнесу на міжнародному рівні.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 13 березня 2026 року обслуговував близько 22млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,1млрдгрн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про Kyivstar Group Ltd

Kyivstar Group Ltd ("Kyivstar") — холдингова компанія, акції якої котируються на біржі Nasdaq і яка управляє діяльністю ПрАТ "Київстар", що є провідним оператором електронних комунікацій України та першою українською компанією, яка торгується на фондовій біржі США.

Компанії групи Київстар надають широкий спектр послуг у сфері електронних комунікацій й цифрових сервісів, зокрема мобільний і фіксований зв'язок та передачу даних, сервіси із замовлення авто і електронної медицини, цифрове телебачення, а також корпоративні рішення у сфері Big Data, хмарних технологій і кіберзахисту.

Додаткова інформація: https://investors.kyivstar.ua.

Тікери Nasdaq: KYIV; KYIVW