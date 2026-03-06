Київстар – у числі провідних світових операторів Starlink Mobile із 5 млн абонентів

Kyivstar Group LTD, материнська компанія ПрАТ "Київстар" — національного оператора електронних комунікацій України та частини VEON Group, оголосила під час Mobile World Congress 2026 ("MWC 2026") у Барселоні, що вже 5 мільйонів абонентів Київстар щонайменше один раз підключилися до мережі "Kyivstar-SpaceX" через супутники. Це робить Київстар одним із провідних операторів Starlink Mobile (Direct to Cell) у світі. За даними SpaceX, Starlink Mobile підключили понад 16 мільйонів людей у всьому світі — і майже кожен третій користувач цієї технології знаходиться в Україні.

СЕО Київстар Олександр Комаров та Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар Ілля Польшаков поділилися досвідом компанії як одного з глобальних лідерів інтеграції наземно-незалежних мереж у реальних умовах. У межах провідної події світової телеком-індустрії вони розповіли, як технологія допомагає долати виклики, з якими стикається Україна, та як Київстар планує використовувати їїдля розвитку нових напрямів бізнесу.

В Україні інтеграція супутникових і наземних мобільних мереж здійснюється у вкрай складних умовах воєнного часу: під час блекаутів, спричинених атаками на енергетичні об'єкти, у регіонах із пошкодженою інфраструктурою та на прифронтових територіях. Ці обставини роблять досвід роботи Київстар унікальним у глобальному контексті.

"Київстар формує глобальну практику інтеграції Starlink Direct to Cell зі своєю наземною мережею, і українські сценарії безпосередньо впливають на розвиток технології супутникового зв'язку. Ми адаптуємося до реальних викликів, з якими зіштовхуємося сьогодні в Україні. Те, що ми зараз відпрацьовуємо , допоможе іншим країнам посилити стійкість зв'язку під час криз, катастроф та інших надзвичайних ситуацій ", — зазначив Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар .

24 листопада 2025 року Київстар першим в Європі надав тестовий доступ до обміну SMS-повідомленнями через супутники Starlink Direct to Cell усім своїм абонентам з 4G SIM-картками. Відтоді 5 мільйонів абонентів уже підключилися до мережі "Kyivstar-SpaceX", а через супутник було передано понад 7 мільйонів SMS.

"Starlink Direct to Cell продовжує доводити, що працює тоді, коли це найважливіше. Технологія стала частиною відповіді Київстар на критичні виклики, з якими ми стикаємося в районах без наземного покриття, підтримуючи волонтерів, рятувальників і гуманітарні місії, а також людей, які живуть у прифронтових регіонах або переживають тривалі блекаути. Для багатьох регіонів підключення через супутники Starlink Direct to Cell — критично важливий інструмент безпеки та комунікації. Лише за останні 30 днів 376 тисяч повідомлень було отримано та надіслано у прифронтових регіонах на південному сході та сході України", — зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров .

Водночас Київстар розширює використання супутникового зв'язку для бізнесу та державних сервісів. Технологія вже тестується в аграрній і геодезичній сферах, під час операцій з гуманітарного розмінування, а також у співпраці з Національною поліцією України. Також Київстар у партнерстві з Mastercard успішно провів тестування технології Starlink Direct to Cell у сфері фінансових послуг, яке підтвердило роботу POS-терміналів із підтримкою 4G через супутниковий зв'язок.

Результати чітко показали, що фінансові транзакції можливі навіть там, де наземна мобільна мережа повністю відсутня, що розширює охоплення та підвищує стійкість ринку фінансових послуг і зможе забезпечити додатковий доступ до розрахунків для мільйонів українців та представників бізнесу у найскладніших умовах. Надалі у 2026 році Київстар планує запуск Light Data для смартфонів, оптимізованих виробниками під супутникове середовище, та вже співпрацює з розробниками застосунків, щоб забезпечити стабільну роботу ключових сервісів, передусім екстрених та державних, за повної відсутності наземних мереж.

Це стане новим рівнем стійкості та надаватиме абонентам можливість продовжувати користуватися необхідними цифровими сервісами у критичних ситуаціях. Київстар продовжує розвивати технології, які роблять зв'язок більш надійним та доступним.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" – провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON інвестує в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями щодо технології Starlink Direct to Cell, яку впровадив Київстар. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з ринковим прийняттям нових аналітичних продуктів, технічною реалізацією складних алгоритмів прогнозування, змінами в регуляторному середовищі щодо обробки даних, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 30 січня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Прогнозні заяви, що містяться в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення, і Київстар відмовляється від будь-яких зобов'язань щодо їх оновлення, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством.