Київстар ТБ, "Агенти крові" та партнери об'єднали донорів крові під час акції "Пульс життя"

Минулими вихідними на Поляні ВДНГ Київстар ТБ спільно з громадською організацією "Агенти крові" та бригадою Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова провели благодійну донорську акцію "Пульс життя". Подія відбулася в межах соціально-культурного проєкту "КіноПульс", який поєднує кінопокази з важливими суспільними ініціативами.

До акції долучилися 38 донорів, які здали 17 літрів крові. Усі зібрані запаси передано для операційних потреб Інституту Амосова, де щодня рятують життя цивільних та військових пацієнтів із тяжкими серцево-судинними захворюваннями й пораненнями.

Після донації учасники переглянули документальну стрічку "Яремчук. Незрівнянний світ краси" у кінотеатрі просто неба. Такий формат є частиною концепції "КіноПульсу", де кіно стає не лише приводом для зустрічі у кінотеатрі просто неба, а й способом об'єднати людей навколо важливих суспільних ініціатив.

Подія стала можливою завдяки спільним зусиллям партнерів. Донорів пригощали чаєм та піцою від Mafia, десертами від Milk Bar і водою "Аква Миргород". Київстар ТБ підготував попкорн і подарунки для учасників, а логістичним партнером акції став Uklon.

Київстар ТБ та "Агенти крові" співпрацюють уже три роки, підтримуючи розвиток культури регулярного донорства в Україні. За цей час тисячі донорів отримали символічні подарунки – тематичні піни та підписку на платформу – як знак вдячності за їхню небайдужість. Це партнерство вкотре підтверджує, що навіть невеликий жест подяки може стати додатковою мотивацією для тих, хто регулярно допомагає рятувати життя інших.

Акція "Пульс життя" ще раз продемонструвала, що об'єднання бізнесу, громадського сектору та відповідальних партнерів допомагає не лише привертати увагу до важливості донорства, а й забезпечувати лікарні необхідними запасами крові для порятунку людських життів.

Благодійна донорська акція "Пульс життя" Благодійна донорська акція "Пульс життя" Благодійна донорська акція "Пульс життя" Благодійна донорська акція "Пульс життя"

Слідкуйте за анонсами наступних подій сезону КіноПульс на офіційній сторінці Київстар ТБ в Instagram.

Довідка:

Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем'єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua