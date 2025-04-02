Київстар та Uklon офіційно закрили угоду щодо купівлі бізнесу замовлення авто онлайн

Найбільший національний оператор електронних комунікацій Київстар та продуктова IT-компанія Uklon, яка є розробником онлайн-платформи та застосунку замовлення авто, успішно завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon. Сума угоди склала 155,2 млн доларів.

Після закриття угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках. 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

"Угода з Uklon — це важливий стратегічний крок для Київстар на шляху створення сучасного цифрового оператора. Ми робимо ставку на талановиту команду та перспективний бізнес Uklon, які вже довели свою ефективність на ринку. Наша мета, як стратегічного інвестора — розвивати існуючі сервіси онлайн-замовлення авто та доставки, впроваджувати нові рішення і послуги та виходити на міжнародні ринки, посилюючи конкурентні переваги обох компаній", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

"Тиждень тому компанія Uklon відзначила 15-річчя з моменту виконання першого замовлення і свого заснування. Наразі Uklon є не лише лідером ринку в Україні, але й невідʼємною частиною історії успіху українського технологічного бізнесу. Говорячи від всіх співзасновників компанії, ми дуже раді, що Uklon продовжить свій розвиток вже з новим потужним стратегічним інвестором — компанією Київстар, — впевнені, що це взаємно підсилить позиції компаній та допоможе Uklon вийти на новий рівень як в Україні, так і за її межами", — відзначив Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon.

Корпоративне управління Uklon здійснюватиме Наглядова рада під керівництвом Олександра Комарова, СЕО Київстар. До складу керівного органу входитимуть представники обох компаній, зокрема, Зоя Дроншкевич, Директорка з бізнес розвитку Київстар, Борис Долгушин, CFO Київстар, та співзасновники Uklon — Сергій Смусь та Віталій Дятленко.

"Це визначна подія і для нашої компанії, і для всього українського бізнесу. Наша команда рада доповнити своєю унікальною експертизою, інноваційністю та динамічною драйвовою культурою цифрову екосистему Київстар та Групи Veon. Впевнений, що позитивний ефект від технологічної та продуктової синергії, додаткові інвестиції і компетенції наших команд дозволять Uklon успішно реалізовувати подальші амбітні плани розвитку в Україні та на нових ринках", — додав Сергій Гришков, СЕО Uklon.

За умовами угоди Київстар здійснив платіж у гривні, з якого всі податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до Державного бюджету України. При цьому, частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії.

У процесі реалізації угоди юридична фірма Sayenko Kharenko виступила юридичними радниками, а аудиторська компанія KPMG Ukraine — фінансовими консультантами Київстар. Юридична фірма Imagine Lawyers виступила юридичним радником Uklon. Інвестиційна компанія Dragon Capital забезпечила ексклюзивний фінансовий супровід з боку Uklon.