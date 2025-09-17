Київстар та "Повернись живим" зібрали понад 47 млн грн на Школу операторів НРК "Варан"

Компанія "Київстар" та Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрали 47 169 947 грн на реалізацію шостого спільного проєкту — "Нам тут жити: Школа операторів наземних дронів "Варан"". Зокрема, майже 42 млн грн було акумульовано за підтримки абонентів оператора, які підключили благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ+" або SMS-підписку. Ще понад 5 млн грн задонатили небайдужі на рахунок Фонду.

"Ми віримо, що системна підтримка технологічних ініціатив, таких як Школа операторів наземних дронів "Варан", посилює обороноздатність країни. Я вдячний усім нашим абонентам та небайдужим людям, які долучилися до цього проєкту. Завдяки спільним зусиллям ми профінансували створення Школи, яка навчатиме керуванню наземними дронами, щоб зберігати життя військових та цивільних, бо Нам тут жити!", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

На зібрані кошти облаштували школу, яка готує фахівців з наземних роботизованих комплексів у структурі Сил Оборони. Зокрема, збудували:

інфраструктуру для безпечного та комфортного навчального процесу курсантів і проживання рекрутів;

станції технічного обслуговування, ремонту та зберігання наземних роботизованих комплексів;

підземні навчальні класи, щоб зробити навчання безпечнішим. Вони, в тому числі, слугують курсантам та інструкторам укриттям під час повітряних тривог.

Також забезпечили школу всією необхідною технікою для навчання та додатковим транспортом, що поліпшить логістику курсантів.

"Екіпаж, який їде на позиції для доставляння боєприпасів і евакуації поранених, часто стає пріоритетною ціллю для ворога. Оператори наземних роботизованих комплексів — ті, завдяки кому ми можемо ризикувати технікою, а не людьми, і при цьому ефективно виконувати поставлені задачі. Тому підготовка таких операторів — це те, що надає техніці реальну цінність. Як Фонд ми цінуємо партнерів, які розуміють це і готові разом з нами втілювати навчальні проєкти для посилення війська", — говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Станом на початок серпня 2025 року, навчання вже завершили понад 400 операторів. Розвиток цієї сфери навчання підсилює спроможності української армії та зберігає життя наших захисників та цивільних. Адже, наземні роботизовані комплекси (НРК) використовують для евакуації, логістики, дистанційного розмінування або в якості вогневих засобів.

"Кожен наш випускник виходить на фронт не просто бійцем, а універсальним фахівцем нового покоління. Він впевнено керує НРК, літає на дронах, прокладає маршрути в найскладніших умовах і миттєво приймає правильні рішення. Це люди, які перетворюють знання на реальну силу, а навички — на врятовані життя. Ми готуємо тих, хто створює перевагу і наближає перемогу!" , — говорить "Сова", інструктор школи НРК "Варан".

Київстар системно підтримує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор інвестував у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення, безоплатні сервіси та допомогу абонентам понад 3,5 млрд грн.