Київстар та "Повернись живим" зібрали понад 106 млн грн на розмінування країни

Компанія "Київстар" та Фонд "Повернись живим" перевершили мету та акумулювали 106 646 045 грн в межах спільного збору на розмінування — "Нам тут жити 2.0". Зібрані протягом проєкту кошти дозволять забезпечити саперів Сил підтримки ЗСУ роботизованими платформами українського виробництва, транспортом і зв’язком. Ініціатива реалізована за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Київстар зробив додатковий благодійний внесок й перерахував 20 мільйонів гривень, аби посилити збір, що дозволить пришвидшити передачу всього необхідного майна військовим. Загальна сума допомоги від Київстар у межах ініціативи складає 50 мільйонів гривень. Київстар виконав взяте на себе зобов’язання — зазначені кошти є другою частиною допомоги зі 100 мільйонів гривень для ЗСУ, анонсованих після кібератаки наприкінці 2023 року.

"Цей проєкт — приклад того, як єднання бізнесу, громадян та держави дає реальні результати. Разом ми не просто збираємо кошти, ми надаємо конкретну системну допомогу армії, забезпечуючи саперів сучасними технологіями. Дякую усім, хто долучився — ваша підтримка робить Україну сильнішою та більш безпечною", — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

Проєкт стартував у серпні 2024 р. та за шість місяців акумулював понад 106 млн грн завдяки внескам небайдужих українців, абонентів та співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури. Зокрема, майже 35 мільйонів було зібрано завдяки абонентам компанії, які підключили благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ" або SMS-підписку. Ще 22,1 млн грн було зібрано силами небайдужих українців та соціально-відповідальних бізнесів, які долучились до збору.

"Україна сьогодні є найбільш потенційно замінованою країною світу — 20% нашої території потребують обстеження. Щоб у деокуповані й прикордонні регіони поверталися люди, щоб бізнес відновлював роботу й аграрії могли засівати поля, держава, приватні оператори і благодійники активно працюють над розмінуванням територій. Якщо ще два роки тому в Україні не було жодної машини для розмінування, сьогодні їх уже понад 200, і ця цифра зростає. І як наслідок зростає територія, яку вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів. Я щиро вдячна партнерам за їхні ініціативи, що роблять наші землі безпечнішими. Особливо вдячна за те, що за зібрані кошти буде закуплена техніка саме українського виробництва, що додатково підтримає і нашу економіку", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ініціатива допомагає зберігати життя саперів, адже розміновувати території будуть не тільки люди, а й техніка українського виробництва — наземні роботизовані комплекси, а також дрони Vampire, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривів.

"Цей проєкт про системність, ефективність та збереження життя наших саперів. "Нам тут жити 2.0" — спільна ініціатива Київстару та фонду "Повернись живим" із забезпечення комплексної екосистеми засобів дистанційного розмінування. Завдяки акумульованим коштам, сапери 4-х новостворених рот інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ отримають наземні роботизовані комплекси "Терміт" і "Тарган" українського виробництва, транспорт, зв’язок, живлення, повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів, а також майстерні технічного обслуговування. Успішне завершення проєкту — це внесок не лише в збереження життя наших військових, а й цивільних людей, які живуть на деокупованих територіях або поблизу лінії фронту" , — говорить Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим".

Серед бізнесів, які долучились до підтримки "Нам тут жити 2.0": IT-компанія Intellias, Укрексімбанк, Visa, SOVA, Genuisee, Ukraїner та інші. Також до ініціативи долучився перший український суперап для власників собак і котів — Bubibo.