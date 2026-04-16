Київстар та "Повернись живим" масштабують Школу операторів наземних дронів "Варан"

Київстар системно допомагає суспільству та українським захисникам. Разом з Фондом "Повернись живим" другий рік підтримують Школу операторів наземних дронів "Варан". Мета — спільно з абонентами зібрати кошти для посилення інфраструктури школи та створення умов для масштабування її спроможностей.

"Підтримка ЗСУ є частиною системної КСВ-стратегії Київстар. Наш фокус — проєкти, що впроваджують технологічні рішення та допомагають зберігати життя українських військових. Саме тому разом із "Повернись живим" та нашими абонентами ми вже вдруге підтримуємо Школу операторів НРК "Варан", адже Нам тут жити", — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

"Нам тут жити: Школа операторів НРК "Варан"" — другий етап проєкту Київстар та "Повернись живим" із підготовки фахівців із наземних роботизованих комплексів у структурі Сил Оборони. У 2025 році в межах ініціативи було зібрано понад 47 млн грн — ці кошти дозволили створити належні умови для проживання, навчання та безпеки курсантів.

"У тривалій війні все зводиться до вмінь людей. Тому навчання військових — один із ключових пріоритетів роботи Фонду "Повернись живим". У школі НРК "Варан" ми розбудовуємо екосистему, де інструктори з бойовим досвідом у гідних умовах і з сучасним обладнанням діляться знаннями та навчають курсантів. Такий підхід — це про якість навчання та розвиток людей, які і є геймчейнджером цієї війни", — коментує Олег Карпенко, заступник директора Фонду "Повернись живим".

Наземні роботизовані комплекси (НРК) активно застосовуються в ЗСУ, допомагаючи виконувати складні завдання без ризику для життя військових. Водночас ефективність цих технологій напряму залежить від підготовлених операторів. Саме тому напрямок навчання наразі є критично важливим.

Підтримати Школу операторів НРК "Варан" можна задонативши на "банку" проєкту. Абоненти передплаченого зв'язку Київстар можуть долучитися:

підключивши Суперсилу "Допомога ЗСУ+", яка дозволяє абонентам робити щомісячний благодійний внесок у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв'язком;

надіславши повідомлення на номер 515, щоб задонатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;

відправивши будь-яке SMS на номер 88009, — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Зазначимо, що Київстар послідовно підтримує країну в умовах війни: за чотири роки компанія спрямувала майже 4,4 млрд грн на допомогу країні, ЗСУ, суспільству та абонентам.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про "Повернись живим"

"Повернись живим" — це благодійний фонд, який комплексно забезпечує Сили оборони України майном від автівок до гранатометів, а також впроваджує навчальні проєкти для військових. За 11 років "Повернись живим" поставив війську понад 43 тисячі FPV-дронів, більше 12 тисяч одиниць тепловізійної оптики, понад 5 тисяч одиниць піхотного озброєння (мінометів, гранатометів і кулеметів), комплекс ударного БпЛА Bayraktar TB2, а також розробив і передав мобільні комплекси для швидшого та безпечнішого обслуговування винищувачів F-16.