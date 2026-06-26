Київстар та НКЦПФР підписали меморандум про розвиток ринку капіталу України

Сьогодні, під час Ukrainian Recovery Conference, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Київстар підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток ринку капіталу України, розширення інвестиційних можливостей громадян, підвищення фінансової інклюзії населення та інтеграцію українського ринку капіталу до міжнародної фінансової інфраструктури.

У межах меморандуму сторони також підтвердили зацікавленість у реалізації пілотного проєкту зі створення механізму доступу українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), які перебувають у лістингу на Nasdaq.

" Ми переконані, що українські інвестори повинні мати більше можливостей для участі в розвитку успішних українських компаній через ринкові механізми, які відповідають найкращим міжнародним практикам. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на розвиток ринку капіталу України та його інтеграцію до міжнародної фінансової інфраструктури. Ми розглядаємо підписання цього меморандуму як важливий крок до створення передумов для реалізації таких проєктів у майбутньому ", — зазначив Олександр Комаров, президент групи Київстар.

Сторони планують спільно опрацьовувати необхідні нормативні, регуляторні та організаційні передумови для реалізації цієї ініціативи відповідно до вимог законодавства України.

Меморандум закладає основу для подальшої співпраці між державою та бізнесом у розвитку ринку капіталу України, розширенні інвестиційних можливостей громадян та інтеграції української фінансової інфраструктури до глобальної економіки.

На фото: (зліва направо) Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олексій Семенюк, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, президент Київстар Олександр Комаров

Довідка про Kyivstar Group Ltd.

Kyivstar Group Ltd ("Kyivstar") — холдингова компанія, акції якої котируються на біржі Nasdaq і яка управляє діяльністю ПрАТ "Київстар", що є провідним оператором електронних комунікацій України та першою українською компанією, яка торгується на фондовій біржі США.

Компанії групи Київстар надають широкий спектр послуг у сфері електронних комунікацій й цифрових сервісів, зокрема мобільний і фіксований зв'язок та передачу даних, сервіси із замовлення авто і електронної медицини, цифрове телебачення, а також корпопов'язані з можливістю реалізративні рішення у сфері Big Data, хмарних технологій і кіберзахисту.

Додаткова інформація: https://investors.kyivstar.ua.

Тікери Nasdaq: KYIV; KYIVW

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 13 березня 2026 року обслуговував близько 22 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, який здійснює державне регулювання та нагляд на ринках капіталу та організованих товарних ринках України.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, розвитку ринку капіталу України, реалізації Меморандуму про співпрацю між ПрАТ "Київстар" та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, а також потенційних майбутніх ініціатив, що можуть бути опрацьовані або реалізовані в межах такої співпраці. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з потенційною реалізацією ініціатив, які розглядаються в межах Меморандуму, проходженням необхідних регуляторних, юридичних та технічних процедур, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", включеному до річного звіту групи Київстар за формою 20-F, поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Прогнозні заяви, що містяться в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення, і Київстар відмовляється від будь-яких зобов'язань щодо їх оновлення, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством