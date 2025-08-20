Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар, провідний український оператор електронних комунікацій, підписав угоду про партнерство з Google щодо розвитку послуги YouTube Premium в Україні. Завдяки цій співпраці абоненти Київстар отримають доступ до преміум сервісу за 90 гривень на місяць.

YouTube Premium — це цифровий сервіс за підпискою, який надає користувачам розширені можливості на платформі YouTube: перегляд відео без реклами, фонове відтворення контенту (відео та музики), завантаження контенту для перегляду офлайн, а також повноцінний доступ до сервісу YouTube Music Premium.

Партнерство між Київстар та Google відкриває також нові можливості для українських контент-мейкерів. Зростання аудиторії та кількості переглядів сприятиме розвитку локального сегмента YouTube, допоможе авторам масштабувати свій контент і створить додаткові перспективи для монетизації своєї творчості чи бізнесу.

" Ця угода зміцнює позиції Київстар як технологічного лідера та сприяє розвитку цифрових сервісів у країні. Очікуємо, що вона позитивно вплине на зростання української креативної індустрії. Це лише перший етап співпраці з глобальною платформою та найпопулярнішим відеохостингом у світі. Надалі ми плануємо розширяти нашу взаємодію та надавати доступ до інших сервісів YouTube за підпискою для клієнтів Київстар ", — зазначив Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

" Ми раді підтримувати українських YouTube-креаторів. Завдяки цьому новому проєкту з нашим довгостроковим партнером " Київстар " досвід користування YouTube Premium стає ще кращим, пропонуючи українцям свободу переглядати улюблений контент без реклами, будь-коли та будь-де. Ми сподіваємося, що це надихне українців розкривати свій творчий потенціал та сприятиме подальшому розвитку креативної екосистеми України ", — додала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні .

Київстар запропонує своїм абонентам унікальні привабливі умови користування YouTube Premium. Окрім того, користувачі зможуть легко оформити сервіс, керувати ним через додаток "Мій Київстар", а також оплачувати його безпосередньо з мобільного рахунку.

" Абоненти Київстар зможуть оформити підписку та оплачувати YouTube Premium у межах свого тарифного плану. Це партнерство забезпечить доступ до преміальних сервісів YouTube за однією з найконкурентніших цін в Україні. Для користувачів, які цінують якісний цифровий контент, Київстар запропонує зручний і надійний спосіб підключення. Це лише одна з багатьох переваг, які матимуть клієнти Київстар ", — підкреслив переваги для клієнтів Озан Аслан, директор з розвитку бізнесу на масовому ринку Київстар .

Детальна інформація про умови підключення та тарифи буде оприлюднена найближчим часом на офіційних платформах Київстар.