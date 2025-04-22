Київстар та Good Bread запустили акцію "Підвішені паски для військових"

Напередодні Великодня працівники групи компаній Київстар об’єдналися навколо соціальної ініціативи "Підвішені паски для військових". За допомогою благодійних донатів від співробітників вдалося акумулювати понад 177 тисяч грн, які були спрямовані на виготовлення та доставку 708 великодніх пасок для військових одного із підрозділів Національної гвардії України.

Особливістю цієї ініціативи стала подвійна соціальна мета: підтримати українських військових та водночас допомогти інклюзивному бізнесу, адже паски спекла пекарня Good Bread, яка надає роботу людям з ментальною інвалідністю.

"Для нас важливо підтримувати ініціативи, які об’єднують одразу кілька важливих цінностей — людяність, солідарність і турботу. Cпівпраця з пекарнею Good Bread — не лише про паски.

Це про можливість подякувати захисникам і водночас підтримати інклюзивний бізнес, який дає людям з ментальними порушеннями роботу, розвиток і віру в себе.

Саме такі проєкти ми прагнемо масштабувати через корпоративне волонтерство", — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

Участь в ініціативі взяли понад 400 працівників компаній Київстар, Київстар Тех, Юкрейн Тауер Компані (ЮТК). До проєкту доєдналась також і команда Uklon.

Передача пасок військовим відбулася напередодні Великодня, щоб нагадати їм про вдячність за оборону України та подарувати частинку великоднього тепла.

Корпоративне волонтерство — частина стратегії соціальної відповідальності Київстар, яка передбачає регулярну участь компанії та її працівників у важливих проєктах для суспільства й держави, зокрема, для підтримки ЗСУ, допомоги дітям, підтримки лікарень та постраждалих від війни.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON.

Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua