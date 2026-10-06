Київстар став партнером Global Teacher Prize Ukraine 2026 та підтримав номінацію "Вибір українців"

Переможцем номінації став учитель технологій та інформатики з Борислава Давид Кузьмич, якого обрали шляхом народного голосування на платформі Дія.Освіта. Київстар подарував переможцю сертифікат на освітню подорож.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів, яка цьогоріч відзначає 10-річчя в Україні. Премія відзначає педагогів, які розвивають сучасну освіту, впроваджують нові підходи до навчання та надихають своїх учнів.

Цьогоріч Київстар долучився до премії як партнер номінації "Вибір українців". Переможця визначали самі українці на платформі Дія.Освіта, де всі охочі могли ознайомитися з історіями всіх фіналістів та віддати свій голос за педагога, якого вважають гідним цієї відзнаки.

Переможцем номінації став Давид Кузьмич – учитель технологій та інформатики Бориславського ліцею Львівської області. У своїй роботі він активно використовує сучасні технології: навчає дітей робототехніки, програмування, 3D-друку та віртуальної реальності. Серед його ініціатив – проєкт "ЕкоДрук", у межах якого учні переробляють пластикові пляшки на матеріал для 3D-друку, а також програма з подолання освітніх втрат для дітей.

На церемонії нагородження переможця оголосила директорка з корпоративних питань та комунікацій компанії "Київстар" Юлія Завалішина, передавши Давиду Кузьмичу сертифікат на освітню подорож.

"Для Київстар велика честь сьогодні відзначити вчителя, якого обрали українці. Навчати дітей завжди було відповідальною місією, а в час стрімкого розвитку технологій, війни та інших викликів вона потребує ще більшої відданості й сили. Це надзвичайно важлива місія, адже майбутнє країни починається саме з освіти. Вітаю переможця і дякую кожному вчителю за щоденну працю та відданість своїм учням", – зазначає Юлія Завалішина.

Підтримка освіти є одним із ключових напрямів корпоративної соціальної відповідальності Київстар. Зокрема, у межах програми "Амбітні" компанія надала гранти студентам зі складними життєвими обставинами, допомагаючи їм продовжувати навчання в престижних навчальних закладах України та реалізовувати свої професійні прагнення.

Партнерство з Global Teacher Prize Ukraine стало ще одним кроком Київстар в підтримці освіти – цього разу з фокусом на людей, які щодня працюють із дітьми та формують їхні знання, навички й бачення майбутнього.

Довідка про Київстар

ПрАТ "Київстар" – провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,6 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого того, що Київстар став партнером Global Teacher Prize Ukraine 2026. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з тим, що Київстар став партнером Global Teacher Prize Ukraine 2026, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Заяви щодо майбутнього, наведені в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення. Група Kyivstar не бере на себе жодних зобов'язань щодо їх оновлення або перегляду, крім випадків, передбачених чинним законодавством.