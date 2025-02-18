Київстар сплатив понад 32,7 млрд грн податків з початку повномасштабної війни

У 2024 році компанія "Київстар", провідний національний оператор електронних комунікацій, сплатила 12,3 млрд грн податків до державного бюджету України. Загальна сума сплачених податків за три роки повномасштабної війни перевищила 32,7 млрд грн, що підтверджує статус Київстар як одного з найбільших платників податків та інвесторів в економіку України.

"Відповідальний бізнес — це бізнес, який думає не лише про сьогодення, а й про майбутнє України. Кожна компанія, яка чесно виконує свої фінансові зобов’язання перед державою, фактично інвестує у свій майбутній розвиток, оскільки допомагає забезпечувати армію, підтримувати гуманітарні та соціальні ініціативи. Сумлінна сплата податків є вагомим внеском бізнесів у посилення стійкості України та її економіки", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Київстар залишається надійним партнером держави у забезпеченні стабільного зв'язку та розвитку цифрової інфраструктури країни.

Компанія продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми обсягом 1 мільярд доларів США на період 2023-2027 років.

Кошти спрямовуються на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв'язку, відбудову інфраструктури, розвиток цифрових послуг для споживачів тощо.